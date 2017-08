Merimetsoilla noin 26 000 pesää Suomen merialueilla, kanta ei ole juuri kasvanut viime vuodesta

Merimetsojen pesät laskettiin kuluvan kesän aikana Suomen merialueilla ja pesien määräksi arvioitiin noin 25 750 kappaletta, tiedottaa Suomen ympäristökeskus.

Merimetsokanta kasvoi Suomen merialueilla enää prosentilla eli vähän yli 200 pesällä edellisvuodesta, vaikka lajin talvehtimisalueiden sääolot olivat keskimääräistä suotuisammat.

Merimetsokanta on todennäköisesti saavuttamassa luontaisen lakipisteensä, ympäristökeskus arvioi tiedotteessaan. Merkittävin muutos oli suurehkon yhdyskunnan siirtyminen Merenkurkusta pohjoiselle Selkämerelle.

Merimetsoyhdyskuntia havaittiin Suomessa kaikkiaan 50 kappaletta, määrä on samaa luokkaa kuin kolmena edeltävänä kesänä. Yhdyskunnat pesivät yhteensä 79 luodolla 56 hehtaarin alalla, kymmenisen hehtaaria pienemmällä alalla kuin edellisenä kesänä.

Suurimmat yhdyskunnat sijaitsivat Uudessakaupungissa, missä laskettiin 2 840 pesää ja Närpiössä, missä pesiä oli 2 610. Muut yli tuhannen pesän yhdyskunnat sijaitsivat Virolahdella, Kirkkonummella, Turussa, Raumalla, Eurajoella, Porissa ja Vaasassa.

Merikotkan kasvava saalistus merimetsoyhdyskunnissa alentaa yhdyskuntien pesimätulosta ja vaikuttaa myös niiden sijoittumiseen.

"Saaristomerellä ja läntisellä Suomenlahdella merimetsoyhdyskunnat ovat lähentyneet rannikkoa 2000-luvun kuluessa. Esimerkiksi Raaseporin ulkosaaristossa ei ole havaittu pesintöjä enää vuoden 2014 jälkeen. Tänä kesänä Paraisten ulkosaaristossa pesi enää muutamia kymmeniä merimetsopareja, kun vielä viisi vuotta aiemmin pesiä laskettiin lähes 2 500", sanoo tutkija Pekka Rusanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Merimetsot pesivät entistä yleisemmin puissa Saaristomerellä ja läntisellä Suomenlahdella, mikä on todennäköisesti merikotkien vaikutusta. Koko maassa puupesintöjen osuus on kasvanut parin prosentin vuosivauhtia 2010-luvulla ja on nyt reilu neljännes kaikista pesistä.

Puupesinnät aiheuttavat puiden kuolemisen muutamassa vuodessa, mutta metsäisten merimetsosaarten kokonaispinta-ala on pieni, alle 20 hehtaaria. Saarten ruohovartinen kasvillisuus elpyy nopeasti lintujen siirtyessä muualle pesimään.