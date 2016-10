Metsähallitus alkaa siirtää metsäpeuroja Pirkanmaalle ja Etelä-Pohjanmaalle

Metsäpeura palautetaan lähivuosina takaisin alkuperäisille asuinsijoilleen Pirkanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan.

Metsäpeuran palautus liittyy Metsähallituksen EU-LIFE -kannanhoitohankkeeseen, jonka Metsähallitus toteuttaa yhdeksän kumppanin kanssa.

Seitsemän vuotta kestävässä hankkeessa ovat mukana muun muassa Suomen riistakeskus, WWF Suomi, Liikennevirasto ja Paliskuntain yhdistys.

Hankkeen aluksi selvitetään maamme peurakannan tila sen nykyisillä levinneisyysalueilla Kainuussa ja Suomenselällä. Metsähallituksen mukaan Kainuussa kanta on jo pitkään taantunut, mutta Suomenselän tilanne on vakaampi.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa elää tällä hetkellä suunnilleen parituhatta metsäpeuraa.

Metsäpeura kuoli meiltä aikanaan sukupuuttoon liiallisen pyynnin myötä. Laji kuitenkin palasi itärajan takaa Kainuuseen sodan jälkeen. Tästä kannasta yli 30 vuotta sitten Suomenselän keskiosiin tehty palautusistutus onnistui yli odotusten, ja sinne on muodostunut Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan suhteellisen vahva metsäpeurakanta.

"Edellinen metsäpeuran palautus Suomenselälle 1970-80 –lukujen taitteessa on ollut vaikutukseltaan yksi merkittävimmistä lajisuojelutoimenpiteistä Suomessa. Tällä hankkeella tavoittelemme tietysti yhtäläistä vaikuttavuutta. On hienoa, että Metsähallitus on tähän ponnistukseen saanut rinnalleen näin painoarvoisen joukon peurakantamme hoidon merkittävimpiä asiantuntijoita", projektipäällikkö Sakari Mykrä Metsähallituksesta sanoo tiedotteessa.

Metsäpeura on Suomessa uhanalaisuusluokituksessa luokiteltu silmälläpidettäväksi mutta ei uhanalaiseksi.