Metsähallitus vinkkaa: Retkelle saaristoon pääsee myös ilman omaa venettä

Tarvitaanko kauniiden saariston retkeilykohteiden tavoittamiseen aina vene?

Ei välttämättä, muistuttaa Metsähallitus. Se on koonnut kansalaisten käyttöön ja kesän suunnitteluun vinkit, miten sen hallinnassa olevat kansallispuistojen saaret ovat tavoitettavissa ilman omaa venettä.

Moniin kohteisiin kyyditsevät yrittäjien ylläpitämät vesibussiyhteydet.

Kohteita on Metsähallituksen mukana kymmeniä. Osa niistä on hyvinkin tuttuja, mutta joukossa on myös monia tuntemattomaksi jääneitä kohteita.

Useissa saariston kohteissa tarjolla on erilaisia matkailupalveluita.

Saaristokohteillaan Metsähallitus kertoo haluavansa vastata Työ- ja elinkeinoministeriön lomahaaste-kampanjaan, jonka tavoitteena on lisätä kotimaan matkailua. Suosimalla kotimaista matkailua tuetaan paikallista yritystoimintaa ja työllisyyttä ja samalla koko maan kasvua.

"Jos jokainen suomalainen tekee tänä vuonna yhden kotimaanmatkan lisää, kasvattaa se matkailun kokonaiskysyntää arviolta 800 miljoonaa euroa. Uusia työpaikkoja syntyisi sen myötä jopa 7 000, erityisesti nuorille", toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä Metsähallituksen tiedotteessa.