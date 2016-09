Metsäkanalintujen metsästys alkaa huomenna, metsästäjiltä vaaditaan malttia kehnon lintutilanteen vuoksi

Kanalintujen tiheysvaihtelut voivat olla suuria pienenkin välimatkan sisällä, joten metsästäjillä on erityinen vastuu huolehtia alueensa lintukannoista, kehottaa Suomen Metsästäjäliitto. Liitto kannustaa metsästäjiä panostamaan valikoivaan metsästykseen. Saaliiksi tulee valikoida nuoria lintuja, sillä niiden mahdollisuudet selviytyä seuraavaan lisääntymiskauteen ovat selvästi huonommat kuin vanhojen lintujen.

Esimerkiksi teerinaaraat suosivat parittelukumppaneina vanhoja kukkoja soidinalueen keskellä. Jos huippukukot ammutaan syyssoitimelta, soidin ei enää houkuttele naaraita pesimään alueella. Se vaikuttaa negatiivisesti paikalliseen lintukantaan.

Liiton mielestä metsästäjien kannattaa harkita tärkeiden soidinalueiden rauhoittamista metsästykseltä ja keskittää maltillinen metsästys vain nuoriin yksilöihin. "Tästä on monissa metsästysseuroissa erittäin positiivisia tuloksia."

Kanalintujen metsästys on Suomessa suosittua. Pyynnissä käy vuosittain yli satatuhatta metsästäjää Suomen riistakeskuksen mukaan.

Heikkoina lintuvuosina moni pitää välivuoden linnun metsästyksessä tai vähentää muutoin pyyntiään. Metsästysseurat rajoittavat myös kanalintujen metsästystä lintutilanteen mukaan.

Huolimatta metsästäjien vapaaehtoisesta metsästyksen säätelystä, metsästysajan rajoittaminen on nähty tarpeelliseksi, huomautetaan riistakeskuksen tiedotteessa.

Kuluvan metsästysvuoden aikana riekko on rauhoitettu kolmea pohjoisinta Ylä-Lapin kuntaa lukuun ottamatta koko Suomessa. Pyytä ei saa metsästää ollenkaan Lapin alueella.

Metson metsästys on kiellettyä Varsinais-Suomessa ja suurimmassa osassa Uudenmaan maakuntaa. Metsästysajan lyhennyksiä on tehty laajalla alueella lajikohtaisesti. Lyhennetty metsästysaika päättyy 10. lokakuuta. Metsästäjien on syytä tarkistaa metsästysalueensa metsästysajat ennen metsälle lähtöä.