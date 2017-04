Metsästäjäliitossa vaihdokset jatkuvat - nyt lähtee toiminnanjohtaja

"Olen ollut mukana pitkään ja kokenut muutosten ajan. Nyt on uusien tuulien aika", toteaa Suomen Metsästäjäliiton toiminnanjohtajan tehtävän jättävä Panu Hiidenmies.

Hiidenmies on luotsannut liittotoimistoa, jossa on tällä hetkellä 14 työntekijää.

Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi 15 vuoden aikana. Lainsäädäntö on muuttunut. Myös koulutustarpeet sekä liiton edunvalvontavastuut ovat laajentuneet. Suomen Metsästäjäliitto on kehittynyt ajassa mukana, sanoo liiton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Hallenberg ja kiittelee Hiidenmiestä.

Uuden toiminnanjohtajan haku alkaa lähipäivinä.

Liitto teki lähes täyden remontin hallitukseen loppuvuodesta, kun hallitus oli saanut epäluottamuslauseen.