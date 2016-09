Metsästäjäliitto asettaa jokaiseen maakuntaan susiasiamiehen

Metsästäjäliitto asettaa susiasiamiehen jokaiseen maakuntaan. Susiasiamiehen tehtävänä on tarkkailla alueen susitilannetta, koota tarkkoja tietoja susien määrästä ja susien tekemistä vahingoista.

Asiamies pitää yhteyttä susiasioissa viranomaisiin ja tutkimuslaitoksiin sekä avustaa metsästäjiä sudenkaatolupien hakemisessa.

Metsästäjäliiton mukaan susiasiamiesverkoston luominen on tullut ajankohtaiseksi kasvaneen susikannan aiheuttamien ongelmien takia.

"Susikannan kasvu on merkinnyt myös susien aiheuttamien kotieläinvahinkojen lisääntymistä. Sudet käyvät myös metsästyskoirien kimppuun ja useita koiria on jo kuollut suden hampaisiin, vaikka metsästyskausi on vasta alussa."

Metsästäjäliitto vaatii, että tällä metsästyskaudella kannanhoidollista metsästystä on tehostettava ja lupamäärää kasvatettava erityisesti tihentymäalueilla.

"Kansalaiset odottavat, että susikantaa säädellään kuten muitakin riistakantoja. Susi on arvokas riistaeläin ja kannanhoidollinen metsästys oikea toimenpide susikannan säätelemiseksi oikealle tasolle."