Metsästäjäliitto: Susilaumoja on jo enemmän kuin tavoiteltiin

Metsästäjäliitto vaatii kaikkia keskeisiä viranomaisia sitoutumaan suden kannanhoitosuunnitelmaan. Liiton mukaan susilaumojen määrää koskeva alkuperäinen tavoite on jo ylitetty. Tiheän kannan alueilla koira-avusteinen suurriistavirka-apu on kärsinyt, sillä riski koirien menetyksille on kasvanut.

Suden kannanhoito Suomessa perustuu maa- ja metsätalousministeriön kannanhoitosuunnitelmaan, joka on viranomaisten vastuulla.

Keskeisiä viranomaisia ovat riistahallinto, poliisi, Luonnonvarakeskus ja Riistakeskus. Metsästäjäliitto on tiiviisti mukana suunnitelman valmistelussa ja kantaa suuren vastuun kanta-arvioinnista kenttätyössä.

Nykyisen kannanhoitosuunnitelman keskeisenä periaatteena on vahvistaa susikanta elinvoimaiselle tasolle, parantaa suden ja ihmisen rinnakkaiseloa ja reagoida mahdollisiin vahinkoihin.

Kannanotossaan liitto valittelee, että sudet nostavat helposti tunteita puolesta ja vastaan, mikä on johtanut kansalaiskeskustelussa ajoittain asiattomuuksiin. Yksittäisten metsästäjien mielipiteet eivät kuitenkaan edusta liiton kantaa, joka ei sen omien sanojen mukaan lietso susivihaa.