Miksi ihmeessä tietyöalueella on alennettu nopeusrajoitus, vaikka työmiehiä ei näy missään? Näin elykeskus vastaa

Varsinais-Suomen elykeskus kertoo, että se on saanut paljon palautetta, jossa ihmetellään, miksi tiellä, jossa tehdään tietöitä, on alennettu nopeusrajoitus, vaikka työmiehiä ei näy missään.

Elykeskuksen mukaan kyse on siitä, että tietyöalueella on liikenneturvallisuussyistä oltava alhaisempi nopeusrajoitus niin kauan kuin työmaa on keskeneräinen.

"Tielläliikkujan näkökulmasta työmaa saattaa näyttää valmiilta, vaikkei näin olisikaan. Vaikka tiemerkinnät olisi tehty tielle päällystystöiden jälkeen, reunatäytöt voivat kuitenkin olla edelleen tekemättä tai ramppien päiden tiemaalaukset maalaamatta", Varsinais-Suomen elykeskuksesta kerrotaan.

Elykeskus muistuttaa tiedotteessaan, että esimerkiksi reunatäyttöjen puuttuminen tien päällystämisen jälkeen lisää muun muassa riskiä suistua tieltä erityisesti kapeilla teillä. Urakoitsijat noudattavat tietyömailla tienpitäjän hyväksymiä liikenteenohjaussuunnitelmia.

"Monilla työmailla eri työvaiheita tehdään eri urakassa, jolloin yksittäisellä kohteella töitä ei aina pystytä sovittamaan saumattomasti yhteen. Urakoita kilpailutetaan isommissa kokonaisuuksissa, jolloin yksittäisessä urakassa pyritään tekemään kerralla useampia lähekkäin sijaitsevia kohteita", elykeskus kertoo tiedotteessa.

Elykeskus muistuttaa, että sää vaikuttaa myös töiden tekemiseen, sillä sade voi sotkea aikataulun. Päällystystöitä ei voida tehdä kovalla sateella ja tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.