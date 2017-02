Miljoona linnunpönttöä odottaa pesijöitä

Maailman suurimmat pönttötalkoot ovat tuottaneet miljoona linnunpönttöä suomalaispihoille ja metsiin. Viime vuoden maaliskuussa aloitettu kampanja rikkoutui keskiviikkona, vaikka tavoitteeksi laitettiin alun perin toukokuun loppu.

Pönttöjen rekisteröinti näyttää jatkuvan kiivaaseen tahtiin. Torstaiaamuna pönttöjä oli jo noin 1 002 000 ja uusia on merkitty edelleen aamupäivän aikana kampanjasivulle.

Eniten pönttöjä on rekisteröity Kouvolassa, jossa määrä on yli 21 800. Seuraavina ovat melko tasaväkisinä Joensuu ja Hämeenlinna. Joensuussa pönttöjä on yli 16 900 ja Hämeenlinnassa noin 16 400.

Kärkiviisikkoon yltävät myös Salo ja MIkkeli, joissa kummassakin on rekisteröity yli 15 000 linnunpönttöä.

Kampanjassa ovat mukana Metsähallitus, BirdLife Suomi, WWF Suomi, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Latu, Suomen ympäristökeskus SYKE, Suomen Partiolaiset, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus, Suomen Metsästäjäliitto sekä Yle.

Sekä uudet että vanhat, kunnostetut pöntöt on merkitty Ylen ylläpitämällä kartalle. Sivustolta löytyy myös pönttöjen rakennus- ja ripustusohjeet sekä paljon tietoa pönttöpesijöistä.

Näin rakennat linnunpöntön