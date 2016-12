"Minulla on vain sinut" – Video näyttää, millaista on levottomassa kodissa koiran näkökulmasta

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton eläinsuojeluneuvojat saavat vuosittain yli 20 000 yhteydenottoa. Niistä valtaosa liittyy koiriin.

Moni koira elää yksinäistä ja virikkeetöntä elämää, kun omistajalla ei ole riittävästi aikaa tai halua panostaa koiran hyvinvointiin, SEY:stä todetaan. Usein ilmoitus koiran hädästä tuleekin naapureilta, jotka ovat huolissaan yksin jätetyn koiran jatkuvasta haukkumisesta tai siitä, että koira ei pääse ulos.

Tilastotietojen mukaan koirien määrä Suomessa on neljässä vuodessa lisääntynyt 630 000:sta 800 000:een. Ilmiötä selittänee osin se, että yhä useammalla on yhden sijaan kaksi koiraa tai useampi.

"On erinomaista, että yhä useampi ottaa koiralle lajitoverin. Koira on laumaeläin, joka kärsii yksinolosta. Muun muassa eroahdistusta on vähemmän, kun koiralla on lajitoveri seuranaan. Toisaalta koirien kasvava määrä ei ole koirien kannalta pelkästään hyvä asia. Asiantuntemattomia koteja on paljon, mikä näkyy muun muassa koirien eläinsuojeluongelmien määrässä", sanoo SEYn toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Yleisimpiä SEYn toimijoiden tietoon tulevia koirien eläinsuojeluongelmia ovat huonot ja virikkeettömät pito-olosuhteet, riittämättömät mahdollisuudet lajityypilliseen käyttäytymiseen sekä yksinäisyys. Järjestön eläinsuojeluneuvojat tekevät neuvontakäyntejä eläinsuojeluilmoitusten perusteella.

Minulla on vain sinut -kampanjan videossa kuvataan elämää levottomassa kodissa, mutta tällä kertaa koiran näkökulmasta.

Kampanjalla halutaan muistuttaa koiranomistajaa siitä, että vain hän voi vaikuttaa lemmikkinsä hyvinvointiin.

Muokattu 15.12 klo 20.10: Muokattu otsikkoa ja siirretty osa otsikosta ingressiin.