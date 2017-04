MT:n riistakamera kuvaa vilkasta ruokintapaikkaa: Puuttuu vain susi

Maaseudun Tulevaisuuden riistakamera on saanut uuden asemapaikan ilmeisen otolliselta alueelta.

Varsinkin öisin kamera on käynyt lähes jatkuvasti, kun nelijalkaiset vieraat käyvät näyttäytymässä.

Lajikirjo ei ole toistaiseksi järin laaja: Paikalla on vieraillut valkohäntäpeuroja ja supikoiria.

Sattumalta eläimet eivät paikalle eksy, sillä kamera on sijoitettu ruokintapaikan viereen.

Paikallinen metsästäjä Yrjö Inkinen antoi vinkin kameran sijoittamisesta.

"Tämä kamera on sellaisella paikalla, jossa on riistapelto. Se on sopivan rauhallisessa ympäristössä, ei ole mitään häiritsevää tekijää."

Vajaan hehtaarin pellolle on kylvetty riistasiemesekoitusta, joka sisältää muun muassa naurista, rehukaalia, sinimailasta ja sokerijuurikasta. Pellolla on ollut ruokintapaikka jo vuosien ajan.

Toistaiseksi havainnot rajoittuvat siis kahteen lajiin, mutta muutkin havainnot ovat täysin mahdollisia. Vain muutaman sadan metrin päässä paikalta susi on kellistänyt peuran.

”Suden näkyminen riistakamerassa on täysin mahdollista. Talvella täällä oli susihavaintoja viikoittain. Ilveskin on mahdollista havaita."

Metsäkauriitakin alueella on kymmenkunta, mutta ne suosivat peltovaltaisen seudun metsäsaarekkeita.

Kesällä ruokintapaikka ei enää houkuttele samalla tavalla. Inkinen aikoo kuitenkin tuoda paikalle suolakiven, joka vetää puoleensa eläimiä vaikka varsinaista ravintoa olisi kaikkialla muuallakin.

Inkisen mukaan riistakamerasta on metsästäjälle huvin ohella hyötyäkin. Kamerahavaintojen perusteella on mahdollista arvioida riistakantojen vahvuutta.

Lisäksi kuvista oppii tunnistamaan eläimet tarkkaan, mikä helpottaa oikeiden eläinyksilöiden ampumista lupien mukaisesti.

”Kyllä eläimet tuntee yksilöittäinkin. Sarvista näkee paljon, ja saattaa olla joku myhkyrä naaraspeurallakin jossain. Vasoista ei kyllä ota pirukaan selvää."

Peurojen sarvien kasvu alkaa juuri näihin aikoihin. Toivoa sopii, että peurat palailevat MT:n riistakameran eteen, niin että sarvien kasvua voi seurata.