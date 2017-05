MT:n riistakamera tällä viikolla: Lumimyräkkä vaihtui lintujen kevätkonserttiin

MT:n riistakamerassa nähdään tänään, että peurat vierailevat yhä ruokintapaikalla. Kevään ehkä viimeinen lumimyräkkä peitti riistapellon valkoisen peiton alle.

Lumi suli nopeasti ja lintujen keväinen konsertti pääsi jatkumaan.

Kamera on sijoitettu ruokintapaikan viereen. Vajaan hehtaarin pellolle on kylvetty riistasiemensekoitusta, joka sisältää muun muassa naurista, rehukaalia, sinimailasta ja sokerijuurikasta. Pellolla on ollut ruokintapaikka jo vuosien ajan.