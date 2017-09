Myös tornadot uhkaavat Floridaa – myrskyltä piileskelevä perhe: Pelottavaa aikaa

Hurrikaanituhoihin varautuvassa Floridassa varoitetaan myös tornadoista. Tornado on nopeasti pyörivä ilmapilari, joka kestää yleensä muutamia minuutteja. Voimakkaimmat voivat kuitenkin riehua tunninkin.

Tornadovaroituksia on annettu eteläiseen Floridaan. CNN:n mukaan havainto vaarallisesta tornadosta on vahvistettu ainakin Browardin piirikunnasta.

Tornadot voivat aiheuttaa suurta tuhoa.

Perheensä kanssa myrskyltä Etelä-Floridassa piileskelevä Richard Luscombe kertoo Guardianille, että hänen kännykkänsä on piipannut kymmenen minuutin välein viranomaisvaroituksia tornadoita sisältävistä ukkosmyrskyistä. Lisäksi lähistölle on vahvistetusti iskenyt tornado.

"Tämä on pelottavaa aikaa", Luscombe kertoo Guardianin myrskyseurannassa.

"Meitä on neljä, mukaan lukien 10- ja 8-vuotiaat poikani, ahtautuneena puolitoista metriä kertaa puolitoista metriä olevaan sisäkomeroon, jossa ei ole ikkunoita, poissa ulkoseinien ja ovien lähettyviltä", hän kuvailee.

"Nuorimmalla pojallani on mukanaan nalle ja kananugetteja tuomassa lohtua."