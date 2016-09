Myrsky kaatoi 22 pylvästä Australiassa, kokonainen osavaltio sähköttä

Sähköjärjestelmä palautuu vaiheittain eri alueilla, mutta suuri osa Etelä-Australian osavaltiota on vielä pimeänä, kertoo abc.net -uutissivusto.

Osa kännykkäverkoistakaan ei toimi.

Katkon syynä ovat rajut tuulet, jotka kaatoivat time.comin mukaan 22 korkeajännitepylvästä.

Puuskien odotetaan abc:n mukaan yltävän torstainakin 140 kilometriin tunnissa.

Etelä-Australia on noin miljoonan neliökilometrin laajuinen, verraten harvaan asuttu osavaltio. Sen pääkaupunki on Adelaide. Asukkaita on reilu puolitoista miljoonaa.

