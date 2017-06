Norjan Yle: "Sudet tappaisivat vähemmän lampaita, jos lampurit valitsisivat nopeampia lammasrotuja"

"Syy susien tappamien lampaiden suureen määrään on lampureiden väärä rotuvalinta. Lampureiden pitäisi valita lammasrotuja, jotka kykenisivät liikkumaan vauhdikkaasti ja suojautumaan susien hyökkäyksiltä", kommentoi tilannetta Akershusin vihreiden puheenjohtaja Øyvind Solum Norjan yleisradioyhtiö NRK:n uutisessa.

Solum on myös paikallisen suurpetotoimikunnan puheenjohtaja. Norja on jaettu kahdeksaan alueeseen, joissa jokaisessa on oma suurpetotoimikunta. Toimikunnat määrittävät esimerkiksi suurpetojen metsästyskiintiöt suurpetokantojen koolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella.

Norjan suosituin lammasrotu on risteytysrotu norjan valkoinen lammas, joka on liharotu. "Niin kauan kun lampurit eivät kokeile muita rotuja, eivät he ole yrittäneet kaikkeaan, jotta sudet ja lampaat voisivat oleilla samoilla alueilla."

"On aivan sama, juokseeko lammas 35 kilometriä tunnissa vai 40 kilometriä tunnissa, susi tappaa lampaan joka tapauksessa", kommentoi norjalainen lampuri Ketil Melvold, Hurdalin lammas- ja vuohiyhdistyksen puheenjohtaja Solumin väitettä.

Toinen suosittu ja vanha norjalainen lammasrotu on spaelsau. "Rodulla on vielä vahva laumavietti. Lampaat kerääntyvät laumaksi ja vahvimmat yksilöt asettuvat uloimmaksi ryhmässä, jos lampaat havaitsevat vaaran", toteaa rotua harrastavan yhdistyksen puheenjohtaja, norjalainen Anne Lise L. Sandnes.

Sandnes sanoo, että modernit lammasrodut yrittävät pääasiassa paeta petoeläimen luota, niiden laumavietti on spelsauta heikompi. "Pakeminen on tietysti mahdotonta, koska susi on lammasta nopeampi. Mutta ei spelsau-rotuisilla lampailla ole muita rotuja parempia mahdollisuuksia pärjätä sutta vastaan", Sandnes sanoo.

Norjan NRK:n uutinen