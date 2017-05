Norppaliveä katsottu jo yli kaksi miljoonaa kertaa – Lähetys jatkuu kesäkuun alkuun asti

Norppalive ja sen tähti, Pullervo, on noteerattu laajasti myös ulkomailla.

Yli puolet Norppaliven katselukerroista on tullut Suomesta, WWF kertoo.

Pullervon synnyttämästä ilmiöstä on kuitenkin oltu kiinnostuneita myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja Norppalive on huomioitu muun muassa The New York Timesissa ja supersuositulla The Dodo -sivustolla.

"WWF:n Norppaliven tarkoitus on lisätä ihmisten tietoisuutta saimaannorpasta ja sen elintavoista sekä kasvattaa halua suojella maailman harvinaisinta hyljettä. Suuret katsojamäärät ovat hieno osoitus siitä, että olemme tehneet jotain oikein", WWF:n tiedottaja Joonas Fritze sanoo.

Norppalive avautui yleisölle keskiviikkona 10. toukokuuta. Lähetys jatkuu kesäkuun alkuun asti.

WWF toteuttaa Norppaliven yhdessä luontokuvaaja Juha Taskisen, Itä-Suomen yliopiston norppatutkijoiden, Live Eyen, Pukki Visualsin ja Franticin kanssa. Lisäksi WWF kiittää Metsähallituksen luontopalveluita ja Etelä-Savon elykeskusta yhteistyöstä.

Livelähetys on katsottavissa tästä.