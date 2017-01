Oikeutta eläimille: "Laillisen metsästyksen häirinnän pitäisi olla hyväksyttävää"

Oikeutta eläimille -yhdistys työskentelee pääasiassa tuotantoeläinten puolustamiseen liittyvien asioiden parissa. Metsästyksen vastustaminen ei ole viime vuosina ollut kovin korkealla yhdistyksen toimintaohjelmassa, kertoo yhdistyksessä toimiva Kristo Muurimaa.

Vastustaminen tarkoittaa järjestön toiminnassa Muurimaan mukaan aktiivista osallistumista julkiseen keskusteluun metsästyksestä lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Järjestö on myös kerännyt nimiä adressiin, jossa vaaditaan nykyistä järkevämpää susipolitiikkaa pedoilla pelottelun ja tappamisen sijaan.

Muurimaan mielestä laillisen metsästyksen häirinnän pitäisi olla hyväksyttävää.

"Eläinten näkökulmasta metsästyslain metsästyksen häirinnän kielto on kyseenalainen ja se tulisi kumota." Hän perustelee näkemystään sillä, että asetelma on epäreilu, jos eläimen hengen puolustaminen on laitonta.

Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Jani Pellikan mukaan metsästyksen häirintä on ilmiö, josta tiedetään vähän ja jota ei ole erityisesti tutkittu.

"Muiden metsästystutkimusten yhteydessä on tullut vastaan yksittäisiä tapauksia, joissa metsästäjien hirvitorneja on kaadettu ja pienpetoloukkuja lauottu. Merkkejä systemaattisesta häirinnästä ei ole ollut."

Voimassaoleva metsästyslaki kieltää metsästyksen estämisen ja vaikeuttamisen. Häirinnän tarkoituksellisuutta tai toiminnan vaikuttavuutta jahdin kulkuun voi olla vaikea osoittaa, pohtii Pellikka.

Luvallista susijahtia häirittiin Rengossa viime viikonloppuna sekä lauantaina että sunnuntaina. Esitutkintaa ei ole toistaiseksi käynnistetty.

"Tilanne on rauhoitettu neuvoin, kehotuksin ja käskyin", kertoo Hämeen poliisilaitoksen yleisjohtaja komisario Jorma Joki-Anttila.

Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius ei suoraan ota kantaa metsästyksen häirinnän hyväksyttävyyteen. Hänestä metsästäjien lajintuntemusta on parannettava ja se onnistuisi nykyistä tiukemmalla metsästäjätutkinnolla ja koulutuksella.

Metsästys ei saisi aiheuttaa turvallisuusriskejä muille luonnossa liikkujille, ja metsästys hämärään aikaan pitäisi kieltää, sanoo Stranius.

Luonnonsuojeluliitto Tapiolan puheenjohtaja Leena Iivonen linjaa, että metsästyksen häiritseminen on rikos eikä missään nimessä sellaisenaan hyväksyttävää.

"On kuitenkin osattava erottaa toisistaan tosiasiallinen häirintä ja mieliharmin aiheutuminen metsästäjille. Kriminalisoinnin rajaa ei pidä venyttää siihen suuntaan, että luonnossa liikkuminen häiriintyisi."

Iivonen korostaa, että kukaan ei vastusta metsästystä Luonnonsuojeluliitto Tapiolassa eikä vastustaminen kuulu järjestön toimintaohjelmaan.