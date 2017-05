Ostajan luotettava tunnistus uusi vaade ampuma-aseiden verkkokaupalle

Ampuma-aseita ja patruunoita kyllä myydään ja ostetaan verkkokaupan kautta, siihen on syntynyt omia käytänteitä, kertoo sisäministeriön poliisitarkastaja Seppo Sivula.

EU:n ampuma-asedirektiivin kansallinen täytäntöönpano muuttaa tilannetta. Olennainen muutos on, että myyjän on kyettävä luotettavasti tunnistamaan ostaja.

Ampuma-asedirektiivissä todetaan, että myyjän on tarkistettava ostajan henkilöllisyys sekä lupa aseen tai ampumatarvikkeiden hankkimiseen ennen ostosten luovutusta tai viimeistään luovutuksen yhteydessä.

Nyt verkkokauppaa käydään niin, että hankkimislupia postitellaan ja hallussapitoluvista sekä henkilöllisyystodistuksista toimitetaan kopioita aseliikkeisiin.

”Direktiivin täytäntöön­panolla ei haluta hankaloittaa verkkokaupankäyntiä, vaan tarkentaa toimintatapoja”, painottaa Sivula. Hän jatkaa, että verkkokaupalle on tärkeä tilaus niiden aseiden omistajien joukossa, joilla saattaa olla hyvinkin pitkä matka aseliikkeeseen.

Pienet aseliikkeet eivät myöskään pysty pitämään laajoja varastoja esimerkiksi eri kaliiperien patruunoja valikoimissaan.

Erä- ja aseliikeketju HHsport on Suomen suurin aseiden jälleen­myyjä. Se on perustettu vuonna 1999.

Uusia ampuma-aseita myydään vuoden aikana noin 1 000 kappaletta. Iso osa ketjun liikevaihdosta tulee aseista, kertoo ketjupäällikkö Matti Löytynoja.

Asekaupassa kilpailu on kovaa ja katteet pienet. Laatu­aseet kiinnostavat ja esimerkiksi haulikoista eniten ostetaan yli 1 000 euron aseita. Päällekkäispiippuisten puutukkisten haulikoiden rinnalle kiinnostavuudessa ovat kovaa vauhtia kivunneet synteettisellä tukilla varustetut camokuvioidut puoliautomaattihaulikot.

Käytetyt laatuaseet käyvät hyvin kaupaksi, halpoja ei oteta edes myyntiin.

”Verkkokauppa on tärkeä osa kaupankäyntiä. Meillä on yhteensä viisi kivijalkamyymälää ja verkkokauppa. Myynnissä mitattuna verkkokauppa on kolmanneksi suurin”, sanoo Löytynoja.

Kun on klikannut verkkokaupassa ostoskoriinsa ampuma-aseen ja tilaus on tehty, on HHsportille toimitettava alkuperäinen poliisin myöntämä ampuma-aseen hankkimislupa allekirjoitettuna sekä kopio henkilöllisyystodistuksesta.

Paperiasioiden hoitamisen jälkeen ase lähtee Matkahuollon kyydissä ostajalle. ”Matkahuolto on luotettavin, sillä heillä on käsilajittelu”, kertoo HHsport-ketjun verkkokaupanhoitaja Juha Sornikoski.