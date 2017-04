Pääsiäisen lämpötila noin viisi astetta keskiarvojen alapuolella

Pääsiäistä vietetään poikkeuksellisen viileässä säässä. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötilat nousevat maan eteläosassa plussan puolelle päivisin, mutta yöllä on pakkasta. Lapissa lämpötilat jäävät paikoin pakkasen puolelle päivälläkin.

Pääsiäisen lämpötila on noin viisi astetta keskiarvojen alapuolella. Etelä-Suomessa vuorokauden korkein lämpötila on huhtikuun puolivälissä pitkän ajan keskiarvon mukaan noin kahdeksan astetta. Lapissa vastaava keskiarvo on noin neljä astetta.

Pääsiäisen ajokeli voi paikoin olla liukas, jos sulamisvedet jäätyvät yön aikana tielle. Iltapäivällä ajokeli on pääosin hyvä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan selvää lauhtumista ei ole odotettavissa ensi viikollakaan.