Pantasusien paikannustiedot näkyvät jälleen – seurannassa yhdeksän sutta

Pantasusien paikannustiedot näkyvät Luonnonvarakeskuksen (Luke) Riistahavainnot.fi-palvelussa. Pantasusien paikannustietojen avaamisella pyritään vähentämään erityisesti susien aiheuttamia koiravahinkoja metsästyskauden aikana.

Seurannassa olevat yhdeksän pannoitettua sutta asuvat Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Paikannustietoa esitetään palvelussa helmikuun loppuun asti. Maaliskuun ja elokuuhun välisellä ajalla paikannustietoja ei esitetä suden lisääntymisajan vuoksi.

Tavoitteena on, että kunkin suden paikannushavainnot päivittyvät palveluun seitsemän tunnin välein. Tämä edellyttää, että eläin on paikannushetkellä riittävän avoimessa maastossa, jossa paikannus onnistuu. Lisäksi eläimen tulee olla GSM-kuuluvuusalueella, jotta panta pystyy lähettämään paikannustiedot.

Palvelussa kerrotaan, mikäli paikannus on yli kaksi viikkoa vanha. Verkkopalvelussa ei esitetä eläimen tarkkaa sijaintia, vaan Suomi on jaettu 5 x 5 kilometrin ruutuihin. Palvelussa esitetään, missä ruudussa pannoitettu susi on ollut viimeisimmän paikannuksen mukaan.

Vaikka havaintojen päivittyminen on automatisoitua, on hyvä tiedostaa, että ajoittain ilmenee myös palvelimen tekniseen toimintaan liittyviä ennakoimattomia viiveitä havaintojen päivittymisessä.

Pantasusien paikannustietojen lisäksi sivustolla esitetään suurpetoyhteyshenkilöiden ilmoittamat suurpetohavainnot viimeisten kahden kuukauden ajalta. Lisäksi palvelussa voi tarkastella aiempina vuosina pannoitettujen susien reviirejä.