Pelkäätkö ajavasi poroa päin? Uuden palvelun avulla porokolarit vähentyneet huomattavasti

Keskiviikkona on julkaistu Porokello-mobiilisovellus, jonka voi tästä päivästä lähtien ladata ilmaiseksi iOS- ja Android-puhelimiin.

Sovellus hälyttää havaituista poroista äänin ja värein reaaliaikaisesti paikkatietoa hyödyntäen. Porokello-palvelun pohjana ovat reaaliaikaiset porovaroitukset, jotka palveluun tuottavat poronhoitoalueella autoilevat ammattiautoilijat.

Lapin elykeskus on rekrytoinut ammattiautoilijoita varoittajiksi viime vuoden kesäkuusta lähtien. Porovaroittajia on yli 1 800 ja he tuottavat porohavainnoista riippuen 50 - 1500 porovaroitusta päivässä.

Ammattiautoilijoiden tuottamat porovaroitukset ovat olleet saatavilla vuoden 2016 marraskuusta lähtien V-Traffic -palvelussa, joka tavoittaa yli puoli miljoonaa tienkäyttäjää Suomessa autojen irrallisten ja integroitujen navigaattoreiden, sekä mobiilisovelluksen avulla.

Porokello-järjestelmän käyttöönoton myötä porokolarit lähtivät jo laskuun vuonna 2016. Viime vuonna sattui 3470 porokolaria, mikä on 838 porokolaria vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Porokello on Lapin elykeskuksen hallinnoima tutkimus- ja kehityshanke, jossa mobiiliteknologiaa hyödyntäen luodaan uusi älyliikenteen palvelu porovaroittamiseen. Järjestelmän kehittämiseen on sitoutunut useita eri tahoja ja yrityksiä. Mukana ovat esimerkiksi Lapin elykeskus, Liikennevirasto, Paliskuntain yhdistys sekä Paikkatieto Online Oy.