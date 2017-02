Perniön susijahdin metsästyksenjohtaja: huhupuheisiin perustuvat kirjoittelut lyövät metsästäjiin leiman lainrikkojina

Perniössä Varsinais-Suomessa ammuttiin tiistaina 7. helmikuuta Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla lupaehtojen mukaisesti susi. Lupaehtojen noudattamisen on varmistanut myös paikallinen poliisi, sillä jahdista tehtiin tutkintapyyntö.

Tutkintapyynnön teki yksityishenkilö, joka ei kuulu metsästysseurueeseen, eikä ole ollut jahdissa mukana. Pyynnössä väitettiin, että jahdissa rikottiin poikkeusluvan ehtoja pihakäyntien osalta ja kohteessa käyneen yksilön katkeamattomassa jäljityksessä.

Tutkinnassa ilmeni poliisin mukaan, että kyseessä olevan susilauman kaikki yksilöt olivat olleet pihakäynnillä useamman vakituisesti asutun asunnon lähistöllä. Tästä metsästäjien suorittama jäljitys on alkanut ja jatkunut katkeamattomana jahdin loppuun saakka.

Saman tarinan kertoo metsästyksenjohtaja Esa Nykänen. Nykänen kertoo myös, että jahtiin valmistautuminen oli erittäin huolellista. Susien liikkumisesta oli tuoretta tietoa, metsästäjät olivat tietoisia lupaehdoista, susien tunnistusohjeet käyty läpi ja työnjako selvä.

Tiedossa oli myös, että metsästystä saatetaan häiritä, kuten tehtiin viime vuoden kannanhoidollisessa metsästyksessä samoilla seuduilla.

Ennen jahtia ja jahdin aikana metsästäjät pitivät matalaa profiilia, julkisuuteen ei annettu lausuntoja. Se oli Nykäsen mukaan tietoinen päätös aiemmin tapahtuneen häirinnän vuoksi. Viranomaistutkinnan aikana lausuntojen antaminen ei ollut edes mahdollista.

Huhupuheisiin perustuvaa kirjoittelua Perniön susijahdin tapahtumista on ollut paljon. Nykänen muun muassa ihmettelee, miksi Salon Seudun Sanomat on käyttänyt jutuissaan usein asiantuntijana paikallista luontoharrastajaa. Hän on kertonut suden metsästystilanteesta omia vaihtoehtoisia faktojaan, vaikka ei ole ollut tilanteessa läsnä. Samainen henkilö on myös tehnyt omaa rikospaikkatutkintaa metsästystä seuranneina päivinä.

"On metsästäjien mustamaalaamista, kun kirjoitetaan huhupuheisiin perustuen ilman faktojen tarkastusta ja luodaan samalla leimaa metsästäjistä lainrikkojina, vaikka mitään todellista näyttöä rikoksista tai rikkomuksesta ei ole. Tällainen ei ole hyvää journalismia, Se, että metsästäjät eivät ole edellä mainituista syistä jahtia kommentoineet aikaisemmin, ei oikeuta julkaisemaan perusteettomia väitteitä."

Nykänen jatkaa jahdin kuvailua ja kertoo, että pitkin piha-alueita kulkeneen jäljityksen päätteeksi lauman sijainnista saatiin tieto. Koirat kytkettyinä jatkettiin jälkien seuraamista, kunnes lauma tavoitettiin. Lauman eläimet erkaantuivat eri suuntiin, jonka jälkeen koiranohjaaja päästi kaksi koiraa pienikokoisten jälkien perään. "Se tuntui loogisimmalta tavalta tavoitella lupaehtojen mukaan nuorta sutta."

Koirien käyttäminen sudenmetsästyksessä ei ole kiellettyä. Sitä suositellaan lupapäätöksessä nimenomaan yksittäisen suden ajattamiseen.

Jäljitetty susi tuli metsästä pellolle ja passissa olleella metsästäjällä oli aikaa tarkkailla yksilöä. Valkoista rajausta pään alueella ei ollut. Sen piti olla merkki, jolla nuoren yksilön erottaa aikuisesta. Metsästäjä kaatoi suden, jonka jälkeen kaksi metsästyskoiraa otettiin auton kyytiin.

"Paikalla ei siis ollut kolmea sutta, vaan kaksi koiraa ja yksi susi", toteaa Nykänen ja kumoaa samalla yhden monista väitteistä, joita on esitetty jahdin kulkuun liittyen.

Saalissusi lähetettiin lupaehtojen mukaisesti Luonnonvarakeskukseen tutkimuksiin. Susiyksilö luokiteltiin alfanaaraaksi, koska sillä on ollut viime keväänä pennut.

"On valitettavaa suden kannalta, jos naaras todetaan Salo-Raaseporin alueen lauman alfanaaraaksi. Samalla voi todeta, että Suomen riistakeskuksen ja Ruotsin riistavahinkokeskuksen suden tunnistamiskuvista peräisin olevat tunnistusohjeet joutavat paperisilppuriin ainakin kyseisen yksilön osalta."

Poliisin tiedotteessa otetaan myös kantaa alfanaaraan tunnistamiseen. "Asiantuntijoiden mukaan pelkästään näköhavainnon perusteella suden tunnistaminen juuri alfanaaraaksi on erittäin vaikeaa, jollei mahdotonta." Lupaehdoissa tunnistettavan alfanaaraan ampumista kehotetaan välttämään.

Yksityishenkilön tekemä tutkintapyyntö Perniön susijahdista ei johda mihinkään