Pohjanmeren turska voi pitkästä aikaa hyvin

Pohjanmeren turska on ollut pitkään EU:n kalastuspolitiikan kuuma peruna ylikalastuksen romahdutettua kannan. Viime vuosina turskakanta on kuitenkin elpynyt tasolle, jolla se oli 1980-luvulla. Kantaa on elvytetty muun muassa pienentämällä kalastuskiintiöitä.

"Kalakanta on kasvanut viimeiset yhdeksän vuotta ja näin ollen voimme toivottaa kalastajat tervetulleiksi MSC-ohjelmaan", sanoo MSC:n Skandinavian ja Itämeren alueen johtaja Minna Epps.

Kestävän kalastuksen takaava MSC-sertifikaatti on jo myönnetty Pohjanmerellä kalastavalle tanskalaiselle laivastolle ja kuudelle ruotsalaiselle alukselle.

Kuluttaja tunnistaa kestävästi pyydetyn turskan pakkauksen MSC-merkistä.