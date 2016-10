Poliisikoirille tulossa luodeilta ja puukoilta suojaavat liivit

Poliisikoirat saavat luodeilta ja puukotuksilta suojaavat liivit. Poliisikoiralaitoksen johtaja Pekka Kokkonen kertoo, että liivit ovat nyt koekäytössä eripuolilla Suomea. Ensi vuoden aikana suojaliivit on tarkoitus saada käyttöön kaikille poliisikoirille.

Poliisikoira Börje haavoittui elokuussa hengenvaarallisesti, kun murhasta epäilty mies puukotti sitä kiinnioton yhteydessä Loviisassa.

– Koira sai vakavat haavat, mutta saatiin onneksi parsittua kokoon, kiitos nopean ensihoidon ja yliopistollisen eläinsairaalan.

Kokkosen mukaan Börje on toipunut ja palannut sairauslomalta työhön.

– Börje tekee rajoitettuja työtehtäviä ja tulevaisuus näyttää hyvältä sen suhteen, että saadaan se riviin sataprosenttisesti.

Kokkonen sanoo, että jo ennen Börjen tapausta oli aloitettu selvittämään poliisikoirien suojavarustuksen tilaa.

– Poliisikoirilla on aikaisemmin ollut suojaliivejä, mutta niiden ongelmana on ollut se, että ne ovat erittäin raskaita ja kömpelöitä käytössä. Ne on hankittu 80- ja 90-luvun aikana ja ne ovat käytännössä jääneet käyttämättä.

Poliisikoiria on Suomessa 273. Suurin osa niistä osallistuu tehtäviin, joissa otetaan kiinni vaarallisia ihmisiä.