Poliisitarkastajan mukaan on omistajan vastuulla huolehtia siitä, etteivät eläimet käy jatkuvasti pihoissa

Pihoilla kulkevat eläimet aiheuttavat harmaita hiuksia eri puolilla Suomea. Poliisihallituksen poliisitarkastaja Ari Järvenpää muistuttaa, että toisin kuin ihmisillä on jokamiehenoikeudet, vaikkapa porolla, kissalla tai koiralla ei ole vastaavia oikeuksia.

Mikäli poro sattuu tulemaan pihalle, Järvenpää neuvoo ensimmäisenä selvittämään, kenen poro pihaan on eksynyt ja ottamaan yhteyttä poromieheen.

Poroja voi yrittää myös häätää pihasta. Poliisitarkastaja huomauttaa, että poroja ei kuitenkaan ole syytä ohjata vilkasliikenteiselle maantielle, mikäli sellainen sattuu pihan ohitse kulkemaan.

"Jos mikään muu ei auta, sitten voi ottaa yhteyttä poliisiin", Järvenpää sanoo.

Poliisitarkastajan mukaan on poron omistajan vastuulla huolehtia siitä, etteivät porot käy jatkuvasti pihoissa. Poronomistaja on myös korvausvelvollinen silloin, jos poro syö pihan istutuksia.

Järvenpää muistuttaa, ettei poroa saa ampua hengiltä, vaikka se kuinka aiheuttaisi häiriötä tai ärsyttäisi.

"Neuvon pidättäytymään ampumisesta. Muussa tapauksessa korvauskysymykset saattavat kääntyä niin päin, että ampuja joutuukin maksamaan korvauksia, eikä poromies", hän sanoo.

Myöskään koirat eivät saa pääsääntöisesti juosta pihoilla vapaana.

Järvenpää huomauttaa, että metsästyslaissa säädetään koirien kytkettynä pitämisestä. Koirat on pidettävä kytkettynä tai siten, että se on välittömästi kytkettävissä maaliskuun alusta elokuun 19. päivään saakka. Alle viiden kuukaudet koirat saavat sen sijaan olla vapaana.

Häiriköivän koiran lopettaminen voi poliisitarkastajan mukaan tulla kyseeseen jossain poikkeustapauksessa. Tällöin on syytä olla ensi yhteydessä poliisiin. Poliisi voi lopettaa häirikköeläimen tai antaa luvan sen lopettamiseen.

"Jos koira on kerta kaikkiaan ihan raivohullu, että se repii vaikka lampaita", hän antaa esimerkin tapauksesta, jossa koiran tappaminen saattaa tulla kyseeseen.

"Sitä haulikkoa tai kivääri ei kannata ottaa ensimmäisenä esiin. Kaikki muut keinot kannattaa käyttää ensin", Järvenpää jatkaa.

Mikäli koira käy samalla pihalla useamman kerran, on maanomistajalla oikeus ottaa häiriköivä koira kiinni. Koira on syytä tämän jälkeen viedä löytöeläinhoitolaan. Samalla poliisitarkastajan mukaan koiran kiinniotosta tulee ilmoittaa poliisille, sillä poliisille tulee usein tieto siitä, jos jonkun koira on kadoksissa.

Järvenpää muistuttaa, että lemmikin omistaja on velvollinen korvaamaan vahingot myös silloin, jos koira tuhoaa vaikkapa pihan istutukset. Tällöin häiriköinnin kohteeksi joutunut henkilö tosin joutuu todistamaan, että juuri kyseinen eläin on tullut pihalle.