Poutaisia pakkaspäiviä luvassa koko maahan

Poutaista pakkassäätä on luvassa koko maahan, kertoo Ilmatieteen laitos. Etenkin maan etelä- ja keskiosiin on lähipäiville luvassa pakkasta ja aurinkoista. Pohjoisessa taivas on pilvisempi ja lämpötila korkeampi.

Tänään päivällä myös etelässä ja lännessä on pilvistä, mutta idästä alkaen sää selkenee. Huomenna myös Lapissa mahdollisesti selkenee.

Pakkasta on tänään päivällä Suomen etelä- ja keskiosassa sekä Kainuussa 7–17 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa enimmäkseen 6–12 astetta.

Keskiviikkona sää jatkuu samantapaisena.

"On hyvin todennäköistä, että tämä poutainen pakkassää vallitsee seuraavina päivinä", sanoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Merenkulkijoita varoitetaan kovasta tuulesta Suomenlahden länsiosassa ja Pohjois-Itämerellä. Itätuuli puhaltaa noin 14 metriä sekunnissa. Huomenna tuuli on todennäköisesti korkeintaan navakkaa.