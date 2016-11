Raadot lemmikkien rehuksi? Honkajoki tähtää uuteen kierrätysratkaisuun

Honkajoki Oy on ryhtynyt yhdessä vesi- ja energiayhtiö Advenin kanssa kehittämään keinoja, joilla vähennetään jätevesiin ja tuotannossa syntyviin sivuvirtoihin sitoutunutta nestettä.

Adven toteuttaa Honkajoki Oy:lle haihdutuspalvelun, jossa ylimääräinen neste haihdutetaan pois raaka-aineesta ja jäljelle jäävästä proteiinista valmistetaan esimerkiksi kalan ja lemmikkien rehua.

Pohjois-Satakunnan Honkajoella sijaitseva Honkajoki Oy tunnetaan viljelijöiden keskuudessa parhaiten eläinperäisten jätteiden eli raatojen hävittäjänä. Nykytermeillä ilmaistuna yhtiö "palauttaa eläinperäisiä raaka-aineita takaisin luonnon kiertokulkuun".

Uuden, Suomessa ainutlaatuisen MVR-haihduttamon odotetaan säästävän merkittävästi Honkajoen energiakustannuksia, sillä nesteen käsittelytapa on energiatehokkaampi kuin muut nykyisin Suomessa käytössä olevat vaihtoehdot.

"Tämä on erinomainen esimerkki siitä, että teollisuuden jätevesissä ja sivuvirroissa on usein arvokkaita raaka-aineita, jotka on otettavissa nykyaikaisilla menetelmillä kustannustehokkaasti hyötykäyttöön", kertoo Advenin myyntipäällikkö Jussi Rinttilä.

Honkajoki Oy:n uudet tuotantolinjat valmistuvat asteittain kesään 2017 mennessä.