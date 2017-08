Raju ukkosrintama saavutti Helsingin ja Uudenmaan – Ilmatieteen laitos kehottaa ihmisiä siirtymään sisätiloihin

llmatieteen laitos on antanut vaaratiedotteen erittäin voimakkaista ukkospuuskista. Ilmatieteen laitos kehottaa ihmisiä siirtymään sisätiloihin pääkaupunkiseudulla ja Itä-Uudellamaalla voimakkaiden ukkospuuskien vuoksi. Suomenlahdella veneilijöitä kehotetaan rantautumaan.

Päivystävä meteorologi Henri Nyman kehottaa merellä liikkujia erityiseen varovaisuuteen läntisellä Suomenlahdella.

"Kovimmat mitatut tuulet Hankoniemellä, jonne ei nyt ihan se pahin edes osunut, olivat runsaat 18 metriä sekunnissa. Hyvin todennäköisesti myrskypuuskia siinä rintamassa on."

Pelastuslaitokselta kerrotaan, että tehtävämäärät ovat vielä pysyneet alhaisina. Valmiutta pelastuslaitoksella on kuitenkin nostettu.

Uudellamaalla yli 32 000 asiakasta on ilman sähköä. Eniten sähkökatkoja on Espoossa, jossa yli 12 000 asiakasta on ilman sähköä.

Eniten sähkökatkoja on sähköverkkoyhtiö Carunan piirissä. Carunalta kerrotaan STT:lle, että vikoja rajataan jatkuvasti ja asiakkaita saadaan takaisin sähköverkon piiriin. Ilmatieteen laitoksen vaaratiedotteen takia asentajat eivät kaikkialla pääse töihin, vaan he joutuvat odottamaan sään laantumista.

Ilmatieteen laitos on varoittanut erittäin voimakkaista ukkospuuskista ja rajusta salamoinnista pääkaupunkiseudulla, Itä-Uudellamaalla sekä Suomenlahdella.

Helsingin Suvilahdessa käynnissä oleva Flow-festivaali on keskeyttänyt esitykset ulkolavoilla väliaikaisesti huonon sään vuoksi, kerrotaan tapahtuman sivuilla. Myös yleisön sisäänotto tapahtumaan on toistaiseksi keskeytetty.

Tiedotteen mukaan esitykset on keskeytetty viidellä lavalla.

Festivaaliyleisöä kehotetaan noudattamaan järjestyksenvalvojien ohjeita, kuuntelemaan lavajuontajia ja seuraamaan lavanäyttöjä.

Helsingissä mitattiin tänään kesän pääkaupungin ensimmäiset hellelukemat. Ilmatieteen laitos kertoo, että lämpötila Malmin lentokentällä nousi puoli kuuden aikaan 25,2 asteeseen.

Helteet saavat väistyä, sillä ukkosrintama on saavuttanut pääkaupunkiseudun, jossa ukkonen alkoi noin iltaseitsemältä.

Varsinais-Suomi välttänee pahimmat ukkoset, ja alueella saataneen ainoastaan sateita.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ukkosrintama jatkaa Uudeltamaalta kohti maan itää ja koillista. Ukkospuuskissa tuuli saattaa yltyä eteläosissa maata jopa yli 25 metriin sekunnissa. Ainakin etelässä vettä voi sataa rankasti.