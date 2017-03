Ranuan jääkarhunpentu pääsee pesästä keskiviikkona

Ranuan eläinpuiston jääkarhunpentu pääsee keskiviikkona ulos pesästään. Tähän saakka Venus-jääkarhuemo on hoitanut pentuaan yli kolme kuukautta sisätiloissa.

Puolikiloisesta pennusta on emon rasvaisen maidon turvin kasvanut vajaan kymmenen kilon painoinen pikkukarhu. Pentu on uros, ja on jo alkanut maistella kiinteää ruokaa emonsa annoksesta.

Pentu on vilkas, ja Venuksella pitää kiirettä, jotta se ehtii valvomaan jälkikasvunsa puuhia painileikkien lomassa.

Keskiviikkona pesätilan luukku avataan ja emo voi halutessaan tulla ulos. Sen jälkeen emo päättää mitä tapahtuu.

Luonnossa jääkarhut hoitavat pentujaan lumeen kaivetussa pesäluolassa maalis-huhtikuulle. Tuolloin 3–4 kuukauden ikäinen pentu on jo riittävän iso pystyäkseen seuraamaan emoaan tämän saalistaessa hylkeitä.