Romaniassa aiotaan tappaa tai siirtoistuttaa 140 karhua ja 97 sutta

Romanian ympäristöministeriö on ilmoittanut antavansa luvan tappaa tai siirtoistuttaa 140 karhua ja 97 sutta. Tavoitteena on välttää vakavien henkilövahinkojen synty ja turvata yleinen turvallisuus. Hallitus on saanut tuen joukolta tutkijoita, joiden mukaan eläinten tappaminen ei vaaranna maan susi- tai karhukantaa.

Romaniassa asuu pääosin Karpaattien vuoristossa noin 6 000 ruskeakarhua, noin 60 prosenttia Euroopan karhupopulaatiosta. Romanian susikannan kooksi arvioidaan noin 4 000 sutta.

Karhuja on ilmestynyt viime kuukausien aikana lisääntyvässä määrin kaupunkeihin ja kyliin etsimään ruokaa. Heinäkuussa kaksi paimenta loukkaantui vakavasti, kun karhut hyökkäsivät heidän kimppuun. Kesäkuussa kuuluisa matkailunähtävyys Poenarin linna jouduttiin sulkemaan, koska turistit törmäsivät linnan alueella karhuun ja sen kolmeen pentuun.

Romanian ympäristöministeriö antoi jo viime lokakuussa metsästäjille luvan tappaa yli 550 karhua, yli 650 sutta ja lähes 500 ilvestä. Ministeriö joutui kuitenkin vetäytymään suunnitelmistaan ympäristöjärjestöjen paheksunnan takia.

Myös nykyistä suunnitelmaa tappaa karhuja ja susia ympäristöjärjestöt ovat paheksuneet. Romanian WWF:n mukaan metsien hävitys karhujen luontaisista elinympäristötöistä saa ne tulemaan yhä lähemmäs ihmisasutusta.