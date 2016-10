Ruotsalaistutkija: Hirvenliha ei ole naudanlihaa ympäristöystävällisempää

Ruotsin maatalousyliopistosta eläköitynyt tutkija ja nykyinen blogisti Hans-Örjan Nohrstedt on herättänyt Ruotsissa huomiota mielipidekirjoituksellaan, jossa hän kyseenalaistaa hirvenlihan kehutun ympäristöystävällisyyden.

Kirjoitus "Hirvenlihan ympäristöystävällisyys on pelkkä myytti" julkaistiin Svenska Dagbladet -lehdessä.

Nohrstedt ihmettelee, että ympäristöjärjestöt, metsästäjäjärjestö ja elintarvikevirasto nimittävät hirvenlihaa kestäväksi, luonnolliseksi ja ekologisesti tuotetuksi. Luontojärjestö WWF on hänen mukaansa antanut lihaoppaassaan riistalihalle vihreän merkin muun muassa ilmastoystävällisyyden vuoksi.

Nohrstedtin mukaan ei ole mikään itsestäänselvyys, että hirvenliha olisi ympäristöystävällisempää kuin naudanliha. Hirvenlihan painolastiksi hän laskee metsätaloudelle aiheutuneet vahingot, joista aiheutuu menetyksiä sekä puuston kasvulle että sen laatuun. Puuston kasvutappioista voidaan suoraan laskea, kuinka paljon hiilidioksidia sitovaa puustoa menetetään hirvien vuoksi. Myös metsästyksen aiheuttamat autoliikenteen päästöt tulisi huomioida.

"Monet metsästäjät asuvat suurkaupungeissa, mutta metsästysalueet ovat haja-asutusalueilla."

Kirjoittajan mielestä hirvenlihan arvioinnissa pitäisi ottaa huomioon se, ettei Ruotsin hirvikanta ole luonnollisella tasolla.

"Maan hirvipopulaatio on kaikkea muuta kuin luonnollinen. Sitä säätelevät lähes yksinomaan metsästäjät. Fakta on, että Ruotsissa on maailman tihein hirvikanta, Norja seuraa kannoilla. Suomella on vajaa puolet Ruotsin hirvitiheydestä. Vastaavilla alueilla Pohjois-Amerikassa ja Venäjällä on vain kymmenesosa tiheyttä."

Nohrstedtin kirjoitus Svenska Dagbladetissa