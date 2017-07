Ruotsissa odotetaan ennätyksellistä lakkasatoa

Kylmä ja sateinen sää on varjostanut kasvukautta. Olosuhteilla on ollut kuitenkin yksi hyötyjä. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n mukaan kylmä ja sateinen kesä on suosinut suomuuraimen kasvua.

SVT:n haastattelema marjakauppias Svante Renberg pohjoisruotsalaisesta Bodenin kunnasta kertoo, ettei ollut nähnyt vastaavaa hillasatoa 33-vuotisen uransa aikana.

"En muista, että lakkaa olisi aiemmin löytynyt näin paljon soilta ja metsistä", yrittäjä päivittelee.

Ruotsin Lapissa sijaitsevassa Norrbottenin läänissä asuva Renberg arvelee lakkaa olevan saatavilla jopa niin paljon, etteivät marjayritykset kykene ostamaan kaikkea tarjottavaa satoa.

Ennätyssato vaikuttaa myös hintoihin, jotka putoavat edellisvuoteen verrattuna Hillakilon hinnaksi on jäämässä 50–60 kruunaa eli noin 5–6 euroa.

