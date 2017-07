Sää lämpenee alkuviikosta – Lapissa jopa hellettä

Lomalaisen kannattaa matkustaa Lappiin, jos haluaa parhaat takeet lämpimästä säästä alkavalla viikolla. Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen itäpuolelta tullut matalapainealue heikkenee ja etenkin Lapissa voidaan päästä jopa hellelukemiin.

"Lapissa on poutaista ja selkeää. Perämeren rannikon ympäristössä Lounais-Lapissa hellelukemat ovat mahdollisia jo maanantaina. Tiistaina ja keskiviikkona sama juttu", kertoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen.

Etelä-Suomessa sää on alkuviikosta epävakaisempaa ja lämpötilat nousevat korkeimmillaan 20 asteen tienoille.

"Etelä-Suomeen pääsee puhaltamaan koillisvirtaus Vienanmereltä, mikä pitää lämpötilan hieman keskimääräistä alhaisempana."

Jos pilvet väistyvät, hellelukemat ovat mahdollisia myös maan etelä- ja keskiosissa viikon puolivälissä. Ennusteeseen sisältyy kuitenkin vielä epävarmuutta. Siiskosen mukaan matalapaine pyöräyttää koillisesta Etelä-Suomen ylle lämpimämpää ilmamassaa, joka tarjoaisi edellytykset helteille.

Lämmin ilmamassa pysyy Etelä-Suomen yllä viikon loppuun asti. Hellelukemien saavuttaminen riippuu siitä, estääkö pilvisyys lämpötilan nousun.

Kulunut kesä on ollut tähän asti paikoin harvinaisen kolea. Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan Suomen etelä- ja keskiosissa näin viileää on korkeintaan kerran kymmenessä vuodessa. Tosin toissa kesä oli paikoitellen tämän kesän kaltainen.

Erityisen vilpoista on ollut maan kaakkoisosassa, jossa keskilämpötila on ollut yli kaksi astetta tavanomaista alempi. Myös muualla Suomessa esimerkiksi hellepäiviä on ollut keskimääräistä vähemmän.

Kolea kesä on johtunut Venäjälle pitkäksi aikaa jumittuneesta matalapaineen alueesta, joka on estänyt lämpimiä Länsi-Euroopan ilmamassoja pääsemästä Suomeen. Suomeen on tuullut pääasiassa luoteesta, ja sää on ollut matalapainevoittoista.