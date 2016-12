Saarijärvelle vuoden maisemateko -tunnustus kulttuurimaiseman hoidosta

Koskenkylän-Lehtolan kyläläiset Saarijärvellä Keski-Suomessa ovat viiden vuoden ajan kunnostaneet Iso-Löytänän ja Saarijärven vesireitin välistä aluetta. Maa- ja kotitalousnaisten Keskus on myöntänyt kyläläisille vuoden maisemateko -tunnustuksen pitkäjänteisestä ja monipuolisesta kulttuurimaiseman hoidosta.

Kyläläisten aktiivisuuden ansiosta Koskenkylän-Lehtolan näkymät ovat avautuneet, linnusto ja muu luontolajisto monipuolistuneet, yleinen viihtyisyys ja virkistysmahdollisuudet parantuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt. Maisematyöt ovat lisänneet alueen kulttuuriperintö- ja maisema-arvoja.

Alueella on muun muassa kunnostettu rakennuksia, raivattu, hoidettu kosteikoita ja laidunnettu. Työt on toteutettu toteutettu talkoilla, maanomistajien omalla työllä sekä luonnonhoitotuilla.

"Hoitotyö on ollut suunnitelmallista, ja siinä on hyödynnetty hyvin myös käytettävissä olevia tukimuotoja ja talkoiden voimaa – yksittäisten maanomistajien ja viljelijöiden panosta unohtamatta. Myös hoidon jatkuvuus on suunniteltu hyvin", kiittää kehitysjohtaja Leena Lahdenvesi-Korhonen Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksesta.

Vuoden maisemateko valittiin nyt toisen kerran. Kilpailuun tuli lähes 50 ehdotusta, joista valittiin 13 alueellista maisematekoa. Alueellisista voittajista valittiin valtakunnallinen vuoden 2016 maisemateko.

Vuoden maisemateko -kilpailulla Maa- ja kotitalousnaiset haluaa nostaa esiin kulttuurimaisemasta huolehtivien yksittäisten henkilöiden, yhdistysten, talkoolaisten ja muiden toimijoiden tärkeää työtä.

Maaseudun kulttuurimaisemien säilyminen vaatii pitkäjänteistä hoitoa ja yhteistä sitoutumista asiaan. Kilpailulla halutaan muistuttaa, että hoidettu maisema lisää alueen vetovoimaisuutta, vahvistaa luonnon monimuotoisuutta ja parantaa ihmisten viihtyisyyttä.