Saimaalta löytyi erittäin haitallinen vieraslaji

Saimaan Vehkataipaleelta Lappeenrannan pohjoispuolelta löytyi elokuussa 2015 Suomen oloissa suuri vesikotilo. Liikkuvan kotilon havaitsi vedenalaiskuvaaja Pekka Tuuri. Kotilo määritettiin tänä kesänä kuvien perusteella ympäristöhallinnon nilviäistyöryhmässä omenakotiloihin eli Pomacea-sukuun kuuluvaksi vierasperäiseksi lajiksi. Tarkempi lajimääritys vaatii lisätutkimuksia, Suomen ympäristökeskus kertoo.

Havaittu yksilö oli 6-senttinen. Suurimmat omenakotiloihin kuuluvat lajit saattavat kasvaa jopa 16 senttimetrin kokoisiksi, ja ne ovat suosittuja lemmikkejä akvaarioissa. On hyvin todennäköistä, että kotilo on päätynyt ihmisen toimesta Saimaaseen, ympäristökeskus epäilee.

Löytöpaikalla on sukellettu kuvaustilanteen jälkeen, mutta vesikotiloita ei ole enää havaittu. Laajamittaisempaa kotilokartoitusta ei ole alueella tehty.

Etelä-Amerikasta kotoisin olevat omenakotilot ovat levinneet etenkin 1980–90 -luvuilla Aasiaan ja Pohjois-Amerikkaan, nyttemmin myös Eurooppaan. Pomacea canaliculata -laji on luokiteltu 100 haitallisimman vieraslajin joukkoon. Suotuisissa olosuhteissa se voi lisääntyä nopeasti ja aiheuttaa monenlaisia haittoja.

Etelä-Espanjassa Ebro-joen deltalla vuonna 2009 havaittu Pomacea maculata on lisääntynyt räjähdysmäisesti ja aiheuttanut ongelmia esimerkiksi riisiviljelmillä. Kotiloita on havaittu jopa kilon verran neliömetrillä ja jopa puolet riisisadosta saattaa joutua kotiloiden ravinnoksi.

Tämän seurauksena EU on tehnyt täytäntöönpanopäätöksen vuonna 2012, jonka mukaan Pomacea-suvun kotilojen istuttaminen ja levittäminen sekä maastavienti ja -tuonti on kielletty EU:n alueella. Kotiloiden torjunta on hyvin hankalaa, ja omenakotilolajien torjunnan kustannukset ovat maailmanlaajuisesti miljardiluokkaa.