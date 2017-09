Saimaannorpat saivat ison rahalahjoituksen – rahaa riittää noin 11 100 euroa jokaiselle norpalle

Saimaannorppia elää arviolta 360 yksilöä Saimaalla. Norpat saivat yli 4 miljoonan euron rahalahjoituksen, kun Nestorisäätiön perustaja metsänhoitaja Arto Frey lahjoitti heinäkuussa säätiölle pörssiosakesalkun, jonka reaaliarvo on yli 4 miljoonaa euroa.

Nestorisäätiö on saimaannorpan suojelua tukeva säätiö.

”Haluan edistää Saimaan järviluonnon monimuotoisuuden vaalimista, siinä tavoitteet ja haasteet eivät lopu koskaan. Saimaannorpan ja koko sen elinympäristön suojelun lisäksi toivon lahjoituksen edistävän myös Saimaan uhanalaisten lohikalojen suojelua ”, sanoo Frey.

Nestorisäätiön hallituksen puheenjohtaja Tuula Kurikan mukaan lahjoitus on säätiön ja saimaannorpan suojelun kannalta todella merkittävä:

”Lahjoitus parantaa säätiön mahdollisuuksia saimaannorpan ja muiden Saimaan uhanalaisten lajien suojeluun. Voimme jatkossa olla vielä laajemmin mukana saimaannorpan elinolojen turvaamista edistävissä hankkeissa ja luoda uusia, säätiön tavoitteita tukevia kumppanuuksia”, iloitsee Kurikka.

Nestorisäätiö on vuonna 2000 perustettu yksityinen säätiö. Säätiö on toimintansa ajan jakanut vuosittain avustuksia saimaannorpan suojelun, tutkimuksen ja ympäristökasvatuksen hankkeisiin sekä jakanut kunniakirjoja tunnustuksena esimerkillisestä toiminnasta saimaannorpan suojelussa. Nestorisäätiöllä on myös yksityinen suojelualue Saimaan Joutenvedellä.