Sudet tappoivat lampaita Karjaalla, viljelijä voimaton: "Maksan siitä, että syötän valtion eläimiä"

Sudet tappoivat kolme lammasta Karjaalla Länsi-Uudellamaalla lauantain vastaisena yönä.

Pedot olivat käyneet aivan pihapiirissä vain 30 metrin päässä asuinrakennuksen ulko-ovesta, kertoo raadeltujen siitosuuhien omistaja Saija Härkänen.

Tilalla on jäljellä 22 lypsylehmää ja 5 hevosta.

Härkänen on turhautunut siihen, ettei kukaan ota vastuuta susiongelman ratkaisemiseksi: Ei poliisi eivätkä riistaviranomaiset. Ainoaksi neuvoksi tarjotaan petojen hätistelyä.

"Kenelläkään ei ole suomeksi sanottuna munaa tehdä tälle asialle yhtään mitään. Niitä pitäisi vain taputtaa että hus hus hukka, mene pois minun eläimieni kimpusta."

Lehmiä ei voi ottaa sisälle, koska parsinavetan eläinten täytyy päästä jaloittelemaan.

Härkäsen mukaan valtiolta saatava korvaus ei riitä edes raatoauton maksuun. Omasta pussista menee tietysti myös siitosuuhien arvo.

"Minä maksan siitä, että syötän valtion eläimiä", Härkänen toteaa.

Karjaan susilaumassa on 6 pentua ja niiden vanhemmat. Poikkeuslupaa suden pyyntiin on haettu viime talvena, tuloksetta.

Härkäsen mielestä sudet eivät kuulu asutuksen keskelle. Hän kokee olevansa piiritetty, sillä muutaman kymmenen kilometrin säteellä liikkuu kaksi muutakin laumaa.

Härkänen toivoo, että Suomessa otettaisiin mallia Ruotsista, jossa vahinkoperusteinen poikkeuslupa voidaan myöntää kokonaisen susilauman poistamiseen.

Toistaiseksi eläinten kasvattaja ei voi oikein tehdä mitään.

"Ainoa toimenpide on, että pelkään eläinten puolesta. Kahdessa yössä saan nukuttua kaksi tuntia, tämä on tätä maaseudun hyvinvointia. Kun ihmiset katsoo tuota kuvaa, he näkevät raadellun lampaan. Kukaan ei tunne sitä tuntemusta, joka minulla on. Olen vihainen, raivoisa ja surullinen, ei tälle tunteelle ole nimeä."