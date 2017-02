Suomen Luonto: "Bioenergiayhdistyksen väitteet turpeesta roskaa, varat ovat varsin vähäarvoiset"

Suomen luonnonsuojeluliiton Suomen Luonto -lehden toimituspäällikkö Antti Halkka ottaa blogikirjoituksessa kantaa Bioenergiayhdistyksen kampanjaan, jossa ehdotetaan suomalaisten olevan "maailman hölmöin kansa".

Bioenergiayhdistyksen mainoksessa kerrotaan, että "Suomen soilla on valtavasti turvetta, jota voi arvoltaan verrata kansainvälisiin öljyesiintymiin. Sillä erotuksella, että Suomessa turvetta syntyy joka vuosi enemmän kuin sitä käytetään."

Halkka huomauttaa, että mainoksessa valtavana rikkautena mainitun turpeen käyttö romahtaisi, jos se ei saisi vuosittain yli sadan miljoonan euron verotukea.

"Ilman tukea turvevarojen todellinen arvo tulisi esiin ja ne osoittautuisivat nykyisellä energian hinnalla varsin vähäarvoisiksi. Taloudellisesti arvottomia kohteita ei kansainvälisesti lueta varantoihin, ja esimerkiksi Tanskalla on paljon arvotonta öljyä ja Britannialla hiiltä liian ohuina suonina", Halkka kirjoittaa.

"Mainos väittää, että Suomen turvevarat tekisivät meistä norjalaisia rikkaampia. Tämä on tietenkin roskaa. Norja saa vuosittain parikymmentä miljardia euroa öljy- ja kaasutuloja ja lisäksi Norjalla on valtava öljyrahasto, jonka tuotto on tähtitieteellinen."

Halkka huomauttaa myös, että turvetta ei kannata verrata öljyyn, sillä se on vaikeasti kuljetettavaa eikä sillä ole vientimarkkinoita.

"Rahallisesta arvosta turveväki ei ole aikaisemmin rohjennut sanoa mitään, mutta väittänyt virheellisesti, että turpeessa olisi energiasisältöä enemmän kuin Pohjanmeren öljyssä. Sekään ei siis pitänyt paikkaansa, vaan turvevaroihin oli propagandassa otettu mukaan taloudellisesti mahdoton varanto ja öljyyn ei. Lisäksi öljyvarat esitettiin kymmeniä vuosia vanhaan lähteeseen vedoten pienempinä kuin ne ovat."

Halkan mukaan myös väite turvevarojen kestävästä käytöstä on virheellinen, sillä Suomen virallisen YK.n ilmastosopimukselle tekemän raportin mukaan turvevarat hupenevat turvepeltojen ja metsäojitusten takia ilman turpeen polttoakin.

Suomen luonto: Bioenergiayhdistys levittää jälleen väärää tietoa turpeesta

