Suomen luonto saa oman juhlarahan

Suomalainen luonto saa juhlarahan. Juhlaraha saa ilmeensä Vuoden Luontokuva -kilpailun Sininen ja valkoinen -erikoissarjan voittajavalokuvasta.

Juhlarahaa koristavan kuvan on ottanut kokenut luontokuvaaja Kari Auvinen.

”Minulle oli tärkeää kuvata jotain, joka koskettaa jokaisen suomalaisen arkea. Varis on suomalaisille tuttu, nokkela lintu. Harvoin voi nähdä täysikuun niin kauniina loistossaan kuin Suomen maaperältä Harmajan majakkasaaren suuntaan kuvatessani”, Auvinen sanoo Suomen Rajapaja Oy:n tiedotteessa.

Juhlarahaan lyödään Auvisen kuvan Harmajan majakkasaaren täysikuu ja oksaltaan maailmaa katsova varis. Varis symboloi nykyaikaista suomalaisuutta – arkinen varis on älykäs lintu, joka reagoi uusiin tilanteisiin joustavasti. Voittajakuva on kahden valokuvan yhdistelmä kilpailun sääntöjen mukaisesti.

Suomalainen luonto -juhlarahasta lyödään nimellisarvoltaan 10 euron ja 20 euron versiot.

Juhlarahan nimellisarvo, design ja tekniset ominaisuudet vahvistetaan valtiovarainministeriön antamassa asetuksessa. Valtiovarainministeriön asetus antaa juhlarahoille virallisen maksuvälineen aseman Suomessa, mutta juhlarahojen merkitys maksuvälineenä on nimellinen, koska rahan myyntihinta on nimellisarvoa suurempi.

Hopeisen 10 euron Suomalainen luonto -juhlarahan maksimilyöntimäärä on 10 000 kappaletta, joista 100 kappaletta on numeroitu. Numerointi on rahan arvopuolella ja numeroidut rahat on sekoitettu satunnaisesti lyöntimäärään.

Nimellisarvoltaan 20 euroa olevia juhlarahoja on lyöty 5000 kappaletta ja niistä 100 kappaletta on numeroitu ja myydään erikseen.

Suomen Rahapajan Vantaan tehtaalla valmistamilla hopearahoilla on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Avainlippu-tunnus.

Suomalainen luonto -juhlarahojen ennakkomyynti alkaa Suomen Rahapajan verkkokaupassa 4.9. ja juhlarahoja voi ostaa myös Suomen Rahapajan jälleenmyyjiltä. Juhlarahat julkaistaan 18.9.