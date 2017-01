Suomen luonto: Tämän takia kiristyvä pakkanen hiljentää lintulaudat

Suomen luonto kertoo, että mitä kovempi pakkanen, sitä vähemmän lintujen tekee mieli liikuskella. Ne saattavat käydä ruokintapaikalla vain aamulla, jos silloinkaan.

Pysyttelemällä hiljaa paikallaan höyhenpallona lintu saattaa säästää energiaa enemmän kuin liikkumalla ja syömällä. Varsinkin mustarastaat näyttävät menettelevän kyseisellä tavalla.

Luonnosta löytyvät pakkasen kuivattamat siemenet voivat olla linnuille kovilla pakkasilla energiataloudellisesti edullisempia kuin lintulautojen tarjonta. Jäätyneen talin ja auringonkukan siementen irrottamiseen, sulattamiseen ja lämmittämiseen kuluu enemmän energiaa.

Suomen luonnon artikkeli kertoo myös, ettei parin päivän paastoaminen haittaa lintuja, jos ruokintapaikkaa on pidetty talven aikana kunnossa. Silloin niillä on vararavintoa pakkasia varten. Pienten tiaisten, hippiäisen ja puukiipijän on kuitenkin löydettävä päivittäin ravintoa pitääkseen yllä aineenvaihduntansa.