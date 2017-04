Suomi Euroopan suurin mökkeilymaa – Mökkeilyn suosion arvioidaan kasvavan

Mökkeily näyttää tuoreen mökkiselvityksen mukaan säilyttävän vahvan asemansa myös tulevaisuudessa. 82 prosenttia nuorista ja 84 prosenttia mökin omistajista arvioi, että vapaa-ajan asuminen tulee säilyttämään suosionsa tulevaisuudessakin, kertoo maa- ja metsätalousministeriö.

Nuorista aikuisista 70 prosenttia piti todennäköisenä, että heidän vapaa-ajan asunnoilla viettämänsä aika kasvaa vuoteen 2030 mennessä. Mökin omistajista vain 4 prosenttia ja nuorista 2 prosenttia arvioi, että nyt käytössä oleva mökki jäisi hoitamatta tai autioksi tutkimuksessa mitatulla ajanjaksolla.

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) pitää maan tasapainoisen kehityksen kannalta myönteisenä sitä, että mökkeily näyttää selvityksen mukaan säilyttävän vahvan asemansa myös tulevaisuudessa.

Selvityksen mukaan mökkeilyä koskeva jakamistalous sai nuorten aikuisten keskuudessa kannatusta. 47 prosenttia valitsi itselleen mieluisaksi vaihtoehdoksi vuokratun ja 43 prosenttia yhteisomistuksessa olevan mökin.

"Mökkeilyn kehityksen kannalta tärkeää on, että nuorille aikuisille on tarjolla riittävästi yhteisomistuksellisia ja yhteiskäyttöisiä mökkejä sekä kohtuuhintaisia vuokramökkejä", toteaa saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Kosonen.

Suomi on suhteellisesti Euroopan suurin mökkeilymaa. Mökkibarometri 2016 -tutkimuksen mukaan vapaa-ajan asuntoja on 600 000 ja niillä on 2,4 miljoonaa säännönmukaista käyttäjää. Rahaa mökkeilyyn käytetään vuosittain 6,2 miljardia euroa.

Tutkimuksen kohderyhmä poimittiin satunnaisotannalla. Kysely lähetettiin kahdelle tuhannelle 25–45-vuotiaalle vastaajalle sekä kahdelle tuhannelle mökin omistavalle taloudelle. Vastauksia saatiin yhteensä 1121.