Susien metsästys etenee: 30 myönnetystä luvasta 19 sutta kaadettu

Osassa myönteisiä päätöksiä kaadettavien eläinten määrää on rajattu haetusta. Kielteisiä päätöksiä on tehty viisi.

Kaadetuista susista on 13 naarasta ja kuusi urosta. Lisäksi poliisin määräyksellä on lopetettu yksi kapinen susi. Luonnonvarakeskuksen tähän mennessä tutkimasta kymmenestä naaraasta yksi on ollut edellisvuonna synnyttänyt.

Suomen riistakeskuksessa on edelleen käsiteltävänä useita hakemuksia eri puolelta Suomea. Hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti.

Poikkeuslupaharkinnassa huomioidaan suden aiheuttamien vahinkojen lisäksi susien kokonaiskuolleisuus sekä millaisista yksilöistä poistuma koostuu. Erityisesti seurataan alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä on 53 sutta.

Luonnonvarakeskuksen joulukuun väliarvion mukaan Suomessa arvioitiin olevan 32–38 susilaumaa. Laumojen määrä ei näytä merkittävästi muuttuneen vuodesta 2015. Uusi kanta-arvio valmistuu maaliskuussa 2017.