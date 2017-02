Susisaalis tällä hetkellä 25 sutta - 16 naaraita, 9 urosta

Suomen riistakeskus on tammi- ja helmikuun aikana myöntänyt poikkeusluvan 35 suden kaatamiseen poronhoitoalueen ulkopuolella. Susia on kaadettu 23. Lisäksi poliisin luvin on lopetettu kaksi sutta.

Saalis koostuu 16 naaraasta ja yhdeksästä uroksesta. Luonnonvarakeskuksen tähän mennessä tutkimista 15 naaraasta kaksi on ollut edellisvuonna synnyttäneitä.

Edellisvuonna synnyttänyttä naarasta pidetään alfanaaraana. Kun pyynti kohdistuu laumaan, poikkeuslupaehdoissa suositellaan, että tunnistettavan alfayksilön tappamista vältetään. Pyynti suositellaan kohdistettavaksi nuoreen tai haittaa tuottavaan yksilöön.

Lupia on haettu yhteensä 135 eläimen kaatamiseksi. Kielteisiä päätöksiä on tehty seitsemän kappaletta. Pääsääntöisesti riistakeskus on myöntänyt poikkeusluvan yhdelle eläimelle kerrallaan.

Tällä hetkellä riistakeskuksessa on käsittelyssä viisi susilupahakemusta eri puolilta Suomea. Poikkeuslupaharkinnassa tästä eteenpäin perusteena ovat pääasiassa vahinko- ja turvallisuusnäkökohdat.

Harkinnassa huomioidaan myös alfanaaraiden päätyminen saaliiksi.

Maa- ja metsätalousministeriön asettama suurin sallittu saalismäärä on 53 sutta.