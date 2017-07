Suurten kaupunkien energiayhtiöt suosivat yhä fossiilisia, turvetta ja ydinvoimaa

Suomen suurten kaupunkien energiayhtiöt tuottavat yhä suuren osan sähköstään fossiilisilla polttoaineilla, turpeella ja ydinvoimalla. Jatkossa monet yhtiöt korvaavat fossiilisia biomassalla ja puulla. Jotkin yhtiöt ovat myös korvaamassa osa sähkön ja lämmön yhteistuotannosta erillisillä biolämpölaitoksilla, jotka eivät tuota sähköä.

STT kysyi Suomen suurimpien kaupunkien sähköyhtiöiltä, miten suuri osuus niiden omasta sähköntuotannosta on uusiutuvaa energiaa ja millaisia suunnitelmia yhtiöillä on tuotannon tulevaisuudesta. Kymmenen suurimman kaupungin yhtiöistä STT tavoitti yhdeksän.

Uusiutuvien osuus tuotannosta vaihtelee, mutta suunta näyttää selvältä. Fossiilisia ja turvetta koetataan korvata uusiutuvilla polttoaineilla, yleensä puulla ja biomassalla.

Vantaalla, Tampereella ja Oulussa kaupunkien yhtiöt tuottavat sähköä ja myös lämpöä jätettä polttamalla.

Fossiilisten vähentäminen ja puun polton lisääminen ovat tärkeä osa myös hallituksen ympäristö- ja ilmastostrategiaa. Ympäristöjärjestö Greenpeacen kampanjavastaava Olli Tiaisen mielestä puun poltossa ei ole tolkun häivää.

"Nykyisillä suunnitelmilla Suomi tekee hallaa tavoitteilleen. Lämmöntuotannossa pitää olla jonkin verran metsäbiomassaa, mutta paljon voidaan tehdä ilmalämpöpumpuilla. Sähköntuotannossa kannatamme tuulen ja aurinkoenergian osuuden lisäämistä ja energiansäästöä."

Viime vuonna tuulivoimalla tuotettiin Suomen sähköstä 4,6 prosenttia, mikä on hieman enemmän kuin turpeella. Tulevaisuudessa tuulivoima lisääntyy, sanoo professori Jero Ahola Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

"Tuulivoima on tällä hetkellä halvinta uutta sähköntuotantoa. Uuden tuulivoimatuotannon hinta on noin 50 euroa per tuotettu megawattitunti", hän kertoo.

Suomalaiset energiayhtiöt markkinoivat asiakkailleen esimerkiksi puun ja jätteiden poltolla sekä aurinko- ja tuulivoimalla tuotettua sähköä. Vihermarkkinointi jättää mainitsematta, että Suomessa tuotetusta sähköstä viime vuonna yhteensä yli puolet tuotettiin fossiilisilla polttoaineilla, ydinvoimalla ja turpeella.

Sähköstä noin 45 prosenttia tuotettiin viime vuonna uusiutuvilla energialähteillä. Vesivoiman osuus koko sähköntuotannosta oli noin neljännes, biomassan reilut 16 prosenttia. Aurinkoenergian noususta on puhuttu paljon, mutta sen tuotanto jäi viime vuonna reilusti alle prosenttiin sähköntuotannosta.