Tällä viikolla vietetään jätteen vähentämisen viikkoa – Helsingin kaupoissa kannustetaan torjumaan ruokahävikkiä

Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa vietetään 19.–27.11.2016. Viikko puhuttelee kuluttajia materiaalitehokkuuden, kiertotalouden ja luonnonvaroja säästävän arjen puolesta.

Suomi on mukana Euroopan jätteen vähentämisen viikolla tänä vuonna seitsemättä kertaa. From Waste to Taste -hävikkiruokahanke viettää teemaviikkoa erilaisin tempauksin, joita järjestetään muun muassa kouluissa ja kaupoissa.

Esimerkkejä tempauksen toteutuksesta ovat Helsingin Iso Roobertinkadun K-Marketin Vegeboxit, jossa jo parhaat päivänsä nähneitä kasviksia myydään huokeaan hintaan. Kampanja on osa Helsingin kaupungin tukeman Ilmastokatu-hankkeen nopeita kokeiluja. Tähän kuuluvat myös uudenlaiset päiväysmerkittyjen tuotteiden ostamiseen ympäristötekona kannustavat tarrat.

Helsingin Lapinlahdessa sijaitseva Suomen ensimmäinen hävikkiruokaravintola Loop kokeilee uutta konseptia, jossa hieman ennen sulkemisaikaa, kello 13.30–14, ravintolalta voi edulliseen hintaan käydä hakemassa mukaansa lounaspöydän antimia.