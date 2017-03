Tammelan susi vetäytyi metsään

Tammelan keskustassa torstaina jolkotellut susi on vetäytynyt metsään, kertoo petoyhdyshenkilö Tapani Numminen Forssan-Tammelan riistanhoitoyhdistyksestä.

"Eilen sitä jälestettiin, se on isoissa metsissä tällä hetkellä. On tullut Koijärven suuntaan."

Eläimen liikkeitä on vaikea arvioida. Numminen pitää todennäköisenä, että havaintoja tulee vielä.

"Nämä on tämmöisiä, että ne tulee ja menee. Todennäköisesti jonkun päivän päästä taas näkyy jossakin."

Lyhyen ajan sisällä Tammelan alueella on tehty useita susihavaintoja. Riistanhoitoyhdistyksessä arvellaan, että susien vilkas liikkuminen on tilapäistä ja sille on luonnollinen selitys.

"Uskotaan, että tämä on kiima-ajasta johtuvaa liikehdintää. Kolmen viikon päästä todennäköisesti rauhottuu tilanne, kun sudet palailee pesintäalueilleen. Se on luonto kun juoksuttaa."

Useat mediat uutisoivat Tammelan susihavainnon. Numminen on saanut vastailla puhelimeen.

"On päivitelty, miten nopeasti tieto nykypäivänä kulkee. Se on tuo sosiaalinen media."

Nummisen mukaan keskustassa liikkuneen suden käytös vaikutti pelottomalta. Toisaalta eläimet yleensä pelkäävät autoja vähemmän kuin ihmisiä.

"Kun susi tulee asutuksen alueelle, se on aina ongelma. Asukkaat eivät ole kuitenkaan erityisen hysteerisiä, vaikka pienten lasten vanhempia tällainen rupeaa tietysti mietityttämään."

Numminen kertoo, ettei petoyhdyshenkilö voi tehdä muuta kuin käydä toteamassa tehdyn havainnon. "Pelko ei riitä perusteeksi toimenpiteisiin, kun varsinaisia susivahinkoja ei ole tapahtunut."

Hän kertoo, että alueella on kyllä toimintavalmiutta esimerkiksi susien häätämiseen metsästyskoirilla.

"Yksittäistä sutta voi ajattaa yhdelläkin koiralla, mutta susilauman perään tarvitaan useampi koira. Muuten ajattaminen on riskaabelia", Numminen kertoo.

