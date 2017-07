Tervolalaisella suolla poimittiin hillat raakoina ja varsineen: “Sehän tuhoaa suon pitkäksi aikaa”

Tervolalaisella hillasuolla toimittiin lauantaina epäasiallisesti.

Paikkakuntalainen Matti Veijola kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle, että hän meni lauantaina aamulla yhdeksän aikaan hillasuolle katsomaan, onko siellä kypsiä hilloja.

Suolla Veijolan ympärillä oli pääosin raakaa hillaa. Jonkin matkan päässä Veijola kuitenkin huomasi kaksi miestä, jotka poimivat hilloja hänen mukaansa kuin heikkopäiset.

Kun Veijola lähestyi miehiä, toinen miehistä lähti kävelemään metsän reunaan mukanaan kolme kaupan muovikassillista marjoja. Lisäksi miehellä oli myös ämpäri täynnä marjoja.

Miehet olivat poimineet hillat raakoina ja varsineen.

Veijola yritti kysyä miehiltä, mistä he ovat tulleet ja kelle he poimivat, mutta he eivät osanneet englantia tai suomea. Veijola yritti kommunikaatio-ongelmista huolimatta selittää miehille, millaista marjaa pitäisi poimia.

"Se on vähän niin kuin luonnon raiskausta, jos vedetään marjat noin maasta", hän sanoo.

Hetken päästä toinen miehistä käveli metsän reunasta takaisin Veijolan luo. Veijola huomasi, että mies oli tyhjentänyt pussinsa ja ämpärinsä johonkin. Pian miehet päättivät lähteä pois metsästä.

Pian Veijola kohtasi hillasuolla myös toisen poimijaseurueen. Seurue poimi hilloja Veijolan arvion mukaan noin 40-50 senttiä leveillä poimureilla. Myös toiselle seurueelle hän yritti selvittää, ettei hilloja saa poimia varsineen. Vaikka yhteistä kieltä ei meinannut tämänkään seurueen kanssa löytyä, yksi seurueen jäsen kuitenkin osasi hieman englantia.

"Mies pyyteli anteeksi ja totesi, että he ovat ensimmäistä päivää Suomessa", Veijola sanoo.

Veijola korostaa, ettei hänellä ole mitään sitä vastaan, että hilloja tullaan poimimaan, jos se tehdään kunnolla.

"Mutta eihän luontoa saa raiskata. Sehän tuhoaa suon pitkäksi aikaa, jos marjat noin vedetään sieltä", hän sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Lapin Kansa.