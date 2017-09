Turun Ruissalossa metsästetään kauriita ja peuroja – halutaan turvata tammen uusiutuminen

Ruissalossa, Turun kaupunkiin kuuluvalla saarella on metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja liikaa, tiedottaa Turun kaupungin ympäristönsuojelu. Turun kaupungin maa-alueilla on päätetty sallia metsäkauriiden ja valkohäntäpeurojen metsästys lajien normaaliin metsästysaikaan 1.9.2017–31.1.2018.

Jahtiin eivät ole lähdössä kaupungin virkamiehet, vaan metsästämään on tulossa ryhmä metsästäjiä Turun seudun riistanhoitoyhdistyksen alueelta.

Metsästys tapahtuu arkisin aamu- ja iltahämärissä kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilureiteillä, eikä metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille, vakuuttaa ympäristönsuojelutoimi. Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu poikkeuslupa elykeskukselta.

Ruissalon luonto on koko maan mittakaavassa erittäin monipuolinen, erityisen tunnettu se on laajoista jalopuulehdoista. Pienten hirvieläinten laidunnus saattaa tutkimusten mukaan haitata sekä puuvartisten kasvien, kuten tammien, että ruohovartisten kasvien uusiutumista. Ruissalossa on havaittu nuoria tammia, joiden kasvu on häiriintynyt kauriiden laidunnuksen seurauksena.

Metsästyksen tavoitteena metsäkauriin osalta onkin pienentää lajin kantaa, jotta tammen, ja muiden Ruissalon luonnon arvokkaiden kasvilajien uusiutuminen on mahdollista.

Valkohäntäpeura luokitellaan kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Valkohäntäpeuran osalta metsästyksen tavoite on supistaa Ruissalon valkohäntäpeurakanta mahdollisimman pieneksi.

Sekä metsäkauriita että valkohäntäpeuroja on runsaasti kaikilla Turun saarilla ja erityisesti Ruissalossa, jossa niitä ei ole lähialueiden tapaan metsästetty. Luontaisten vihollisten ja metsästyksen puute on johtanut kauriskannan luonnontilaisesta poikkeavaan runsastumiseen.

Ruissalon hirvieläimiä laskettiin helmikuussa 2017. Noin 200 hehtaarin metsäalueelta laskettiin 234 metsäkaurista ja 11 valkohäntäpeuraa. Vastaavanlaisia metsäisiä, metsäkauriiden lepäilyyn sopivia elinympäristöjä on saarella yhteensä noin 450 hehtaaria, joten metsäkauriiden määrä saattoi Ruissalossa olla jopa yli 400 eläintä.