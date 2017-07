Turusta löydettiin Suomelle vieraita liskoja

Alppivesilisko (Mesotriton alpestris) havaittiin toukokuussa ensi kertaa Suomessa. Lisko kuuluu pyrstösammakoiden lahkoon. Laji muistuttaa tutumpia kotimaisia vesi- ja rupiliskoja ja kasvaa suunnilleen vesiliskon kokoiseksi eli 6–12 sentin pituiseksi.

Liskopopulaation metsälammesta löysivät luontokuvaajat Ari Kuusela ja Mervi Haukila .

Vieraslajista voi koitua vaikeuksia

Alppivesilisko elää yleisenä Keski-Euroopassa. Laji on istutettu myös Iso-Britanniaan ja Keski-Espanjaan. Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (Iucn) mukaan laji on luokiteltu kokonaisuudessaan elinvoimaiseksi, mutta se on uhanalainen tai harvinainen Unkarissa, Bulgariassa, Itävallassa, Tanskassa, Hollannissa, Belgiassa, Luxemburgissa ja Kreikassa.

Alppivesilisko elää pääosin maalla, mutta joillakin populaatioilla on ulkoiset kidukset, jolloin ne elävät koko elämänsä vedessä. Lajia ei mainita Suomen vieraslajistrategiassa, mutta Suomen Luonto -lehti nimesi sen vuonna 2010 mahdolliseksi saapujaksi Suomen luontoon.

Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiri muistuttaa ihmisiä vieraslajien luontoon päästämisen vaaroista, vaikka vielä ei tiedetä miten laji on Suomeen päätynyt. Melkoisella varmuudella voidaan kuitenkin sanoa, että kyse on luontoon päästetyistä yksilöistä.

Tutkijat ja viranomaiset selvittävät, miten alppivesilisko saataisiin poistettua luonnosta, sillä laji voi aiheuttaa vahinkoa suomalaiselle lajistolle. Työ voi kestää vuosia ja ensin pitää selvittää, onko laji levinnyt muille lammille. Alppivesiliskon levinneisyysalueella jyllää kytridiomykoosi -sienitauti, joka on levinnyt maailmalla juuri sammakkoeläinten siirtelyn vuoksi. Tällä hetkellä taudista ei ole vielä havaintoja Suomesta.