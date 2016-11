Tuupovaarassa otetaan järeät aseet käyttöön susiongelman ratkaisemiseksi: susia yritetään tappaa venäläisten avulla

Rajaseutupitäjässä Joensuun Tuupovaarassa on päätettyä tarttua toimeen susiongelman ratkaisemiseksi. Tilanne on tapissa.

"Meitä rajapitäjien ihmisiä pidetään ihan kakkosluokan kansalaisina. Elinkeino- ja harrastustoimintamahdollisuuksien sijaan tänne halutaan luoda petoreservaatti", jyrähtää paikallinen metsästäjä Sulo Suhonen.

Puheissaan moni muukin on tuskastunut tilanteeseen, mutta Suhonen on päättänyt toimia.

Kotimaisen lainsäädännön ja petopolitiikan puitteissa susiongelman ratkaisu ei onnistu. Siksi katseet ja ajatukset kääntyivät ensimmäisen kerran jo nelisen vuotta sitten Venäjän suuntaan. Siellä suden metsästys on vapaata ja eläimistä maksetaan tapporaha.

"Mitään laitonta ei ole tarkoitus tehdä. Kun Suomessa on laillinen suden metsästyksen aika, välitämme venäläisille yhteistyökumppaneille tietoa rajalaumojen liikkeistä", selostaa Suhonen suunnitelmaa.

Valtio maksaa venäläisille 4000 ruplan, eli noin 50 euron suuruisen tapporahan. "Me maksamme tämän palkkion lisäksi 50 euron suuruisen häntärahan."

Esimerkiksi Sortavalassa 50 euroa on iso raha, sillä saa maksettua vaikka kuukauden vuokran.

"Kun meille tulee tieto Suomesta Venäjälle kulkeneesta ja siellä ammutusta sudesta, lähdemme täältä maksamaan häntärahan ja toteamaan, että susi on varmasti näitä rajaloikkarisusia."

Tarkoituksena on tarjota myös suomalaisille metsästäjille mahdollisuus osallistua susijahtiin Venäjällä. Suhosen mukaan kiinnostuneita on, halukkuutta on ollut maksaa 200–300 euroa jahtiin osallistumisesta. Myös häntärahamaksuihin on haluttu osallistua.

"Minä olen ottanut puhemiehen roolin tässä hankkeessa, mutta meitä on tässä iso joukko mukana."

Yksi taustatukea antavista on tuupovaaralainen metsästäjä Alpo Turunen. "Minä olen todella pitkään uskonut, että petoasiat on hoidettavissa kuntoon. Nyt usko on mennyt."

Molemmat miehet toivovat, että yhteistyöhankkeen julkistus venäläisten kanssa saisi aikaan lumipalloefektin Suomen susiasioiden hoitamiseen.

"Poikkeuslupia on tultava enemmän kuin esitetyt 40, joka sisältäisi myös muun muassa poliisin määräyksellä poistetut", sanoo Turunen ja jatkaa, että Pohjois-Karjalassa pärjättäisiin kuuden susilauman kanssa, joissa jokaisessa olisi korkeintaan kuusi sutta. Enempää ei tarvita.

Korpilakiin ei haluta turvautua, Suhonen ja Turunen korostavat. Metsästysoikeuden ja kasvojen menetys olisivat liian kova hinta maksettavaksi laittomuudesta.

"On jo riittävän hurjaa, että tavallisten kansalaisten on ryhdyttävä tällaisiin ääritekoihin", puuskahtaa Suhonen. Hän on jo menettänyt petoyhdyshenkilön oikeudet Tassu-suurpetohavaintojärjestelmän käyttöön kovasanaisen Luonnonvarakeskuksen ja Riistakeskuksen toiminnan arvostelun takia.

Suhosen ajatuksista ja häntärahan maksamisesta uutisoi ensimmäisenä Ylen A-studio.